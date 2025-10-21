ファーストライト、リード投資家として、店舗向けAI接客プラットフォーム「coco」を開発・提供する、株式会社cocoのシリーズAラウンドに出資

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩澤 脩、以下ファーストライト）は、店舗向けにAI接客プラットフォーム「coco」を提供する株式会社coco（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 高橋俊介、以下 coco）へ、リード投資家として出資しました。

今回の出資について

現在、私たちの購買活動はかつてないほど多様化し、情報や選択肢が溢れています。一方で、事業者側の接客現場では、その分だけ顧客の獲得・維持が難しくなり、だからこそ「顧客との対話」の重要性がこれまで以上に高まっています。

情報や選択肢が増えるほど、現場では新たな課題が次々と生まれています。そうした課題に真正面から取り組み、接客コミュニケーションを根幹から支えるのが、プロダクト「coco」です。

「coco」は、接客業務の現場で日常的に発生するペインポイントを解消し、顧客とのやり取りをよりスムーズで豊かなものに変えています。

「coco」は、接客現場に欠かせないコミュニケーション基盤として成長を遂げてきました。そして、今後はさらに、AIを活用したセールスアシスタントとして進化し、接客業務をより深く・より多面的に、支援していきます。

ファーストライトは、接客業の課題に真正面から向き合うチームの姿勢と、現場のインフラとなり得る「coco」の可能性に強く共感し、今回の出資を実施しました。本出資を通じて、cocoと共に日本全国の接客業が抱える課題の解決を目指し、これからの挑戦と成長を全力で支援してまいります。

coco社 プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000029233.html

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/