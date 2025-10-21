【会場案内図公開】いよいよ来週開催 日本最大級* AI・DX・ビジネス変革の総合展 @幕張メッセ

エバーリッジ株式会社



幕張メッセにて開催するDX 総合EXPO / ビジネスイノベーションJapan／AI Worldの会場マップを公開しました。



会場案内図をダウンロードする :
https://www.expo-registration.jp/map/dxbij



来週10.29(水)-31(金)の3日間にわたり開催する当展示会では、


各部署向けの16の展示会で構成されており、380社が出展。


人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。



来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo


さらに会場では豪華特別講演も無料で聴講できます。



個の成長が組織を強くする
～海外経験から学ぶ人材育成～

10.30（木）｜11:00-11:40



内田 篤人


元プロサッカー選手






「プレイヤーから指導者へ」
～人を育て、チームを導く視点の変化～

10.31（金）｜9:30-10:10



高橋 由伸


読売新聞スポーツアドバイザー









ほかにも、


ソフトバンク、元ディズニー、楽天、元スタバCEOなど


大手企業の経営陣による講演が盛りだくさんです。


全て無料で聴講可能でございますので、ぜひお越しください。


特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo



---＜展示会概要＞-------------------------------


DX 総合EXPO 2025 東京【秋】


【構成展】 　


　人事・労務 DX EXPO 　 経理・財務 DX EXPO


法務 DX EXPO 　　マーケティング DX EXPO


営業 DX EXPO 　　　　業務改革 DX EXPO


　情報システム DX EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo



ビジネスイノベーションJapan 2025 東京【秋】


【構成展】


　 経営支援 EXPO　　　　　　働き方改革 week


　人材育成・採用支援 EXPO　


　ウェルビーイング EXPO 　　　 　


　SDGs・ESG支援 EXPO 　


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo



AI World 2025 東京【秋】


【構成展】


　AI業務改革 EXPO　AI開発技術展


　AI人材育成 EXPO　


　AIセキュリティ・ガバナンス EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo



会　期：2025年10月29日(水)～31日(金)


　　　　10時～17時　


会　場： 幕張メッセ(１～３・８ホール)


主　催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 実行委員会


後　援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会


--------------------------------------------------


＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。