【会場案内図公開】いよいよ来週開催 日本最大級* AI・DX・ビジネス変革の総合展 @幕張メッセ
幕張メッセにて開催するDX 総合EXPO / ビジネスイノベーションJapan／AI Worldの会場マップを公開しました。
会場案内図をダウンロードする :
https://www.expo-registration.jp/map/dxbij
来週10.29(水)-31(金)の3日間にわたり開催する当展示会では、
各部署向けの16の展示会で構成されており、380社が出展。
人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo
さらに会場では豪華特別講演も無料で聴講できます。
個の成長が組織を強くする
～海外経験から学ぶ人材育成～
10.30（木）｜11:00-11:40
内田 篤人
元プロサッカー選手
「プレイヤーから指導者へ」
～人を育て、チームを導く視点の変化～
10.31（金）｜9:30-10:10
高橋 由伸
読売新聞スポーツアドバイザー
ほかにも、
ソフトバンク、元ディズニー、楽天、元スタバCEOなど
大手企業の経営陣による講演が盛りだくさんです。
全て無料で聴講可能でございますので、ぜひお越しください。
特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo
---＜展示会概要＞-------------------------------
DX 総合EXPO 2025 東京【秋】
【構成展】
人事・労務 DX EXPO 経理・財務 DX EXPO
法務 DX EXPO マーケティング DX EXPO
営業 DX EXPO 業務改革 DX EXPO
情報システム DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo
ビジネスイノベーションJapan 2025 東京【秋】
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO
ウェルビーイング EXPO
SDGs・ESG支援 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo
AI World 2025 東京【秋】
【構成展】
AI業務改革 EXPO AI開発技術展
AI人材育成 EXPO
AIセキュリティ・ガバナンス EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo
会 期：2025年10月29日(水)～31日(金)
10時～17時
会 場： 幕張メッセ(１～３・８ホール)
主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 実行委員会
後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
--------------------------------------------------
＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。