【会場案内図公開】いよいよ来週開催 日本最大級* AI・DX・ビジネス変革の総合展 @幕張メッセ

エバーリッジ株式会社

幕張メッセにて開催するDX 総合EXPO / ビジネスイノベーションJapan／AI Worldの会場マップを公開しました。

会場案内図をダウンロードする :https://www.expo-registration.jp/map/dxbij

来週10.29(水)-31(金)の3日間にわたり開催する当展示会では、

各部署向けの16の展示会で構成されており、380社が出展。

人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo

さらに会場では豪華特別講演も無料で聴講できます。

個の成長が組織を強くする～海外経験から学ぶ人材育成～

10.30（木）｜11:00-11:40

内田 篤人

元プロサッカー選手

「プレイヤーから指導者へ」～人を育て、チームを導く視点の変化～

10.31（金）｜9:30-10:10

高橋 由伸

読売新聞スポーツアドバイザー

ほかにも、

ソフトバンク、元ディズニー、楽天、元スタバCEOなど

大手企業の経営陣による講演が盛りだくさんです。

全て無料で聴講可能でございますので、ぜひお越しください。

特別講演詳細はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo

---＜展示会概要＞-------------------------------

DX 総合EXPO 2025 東京【秋】

【構成展】

人事・労務 DX EXPO 経理・財務 DX EXPO

法務 DX EXPO マーケティング DX EXPO

営業 DX EXPO 業務改革 DX EXPO

情報システム DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

ビジネスイノベーションJapan 2025 東京【秋】

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO

ウェルビーイング EXPO

SDGs・ESG支援 EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo

AI World 2025 東京【秋】

【構成展】

AI業務改革 EXPO AI開発技術展

AI人材育成 EXPO

AIセキュリティ・ガバナンス EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo

会 期：2025年10月29日(水)～31日(金)

10時～17時

会 場： 幕張メッセ(１～３・８ホール)

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

--------------------------------------------------

＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。