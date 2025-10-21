HMICカンファレンス 2025 開催のお知らせ

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

戦略は、データや情報だけでは生まれない。


その裏にある“インサイト”──生活者・患者・現場の声、未来を見据える問い──こそが、戦略を動かす力になる。


本カンファレンスでは、戦略にインサイトを生かす実践知に触れるだけでなく、実務者同士が立場を越えて語り合い、気づき、刺激し合い、つながることで、新たな“共創の地図”を描き出していきます。


講演を「聴く」だけで終わらない、意思決定を担うすべての人に開かれた、実践と対話の場へ。




名 称：　HMICカンファレンス 2025（第8回）　


会 期：　2025年 10月28日（火）　


【カンファレンス】9:30-18:00 ( 18:15～懇親会）　【展示会】11:30 - 19:00


会 場：　御茶ノ水ソラシティ2F カンファレンスセンター


主 催：　一般社団法人 HMIC　　


運 営：　インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社


参 加：　1セッション　1,000円（税別）　




カンファレンスプログラム：　https://www.hmic.jp/program


展示会情報：　https://www.hmic.jp/exhibitor




【参加方法】


１. カンファレンス：　有料・事前登録制（展示会にも参加可能）


２. 展示会：　無料（展示会のみの場合は無料です。直接、会場受付にお越しください。）




＜プラチナスポンサー＞


メディカル・データ・ビジョン




＜ブロンズスポンサー（出展社）＞


社会情報サービス、医用工学研究所、アンター、Hatch Healthcare、


メディカル・データ・ビジョン、インテージヘルスケア、インテージリアルワールド、


アスマーク、マクロミルケアネット、3Ｈメディソリューション




＜メディアスポンサー＞


ミクス、ヘルスビズウォッチ、ヘルステックウォッチ