HMICカンファレンス 2025 開催のお知らせ

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

戦略は、データや情報だけでは生まれない。

その裏にある“インサイト”──生活者・患者・現場の声、未来を見据える問い──こそが、戦略を動かす力になる。

本カンファレンスでは、戦略にインサイトを生かす実践知に触れるだけでなく、実務者同士が立場を越えて語り合い、気づき、刺激し合い、つながることで、新たな“共創の地図”を描き出していきます。

講演を「聴く」だけで終わらない、意思決定を担うすべての人に開かれた、実践と対話の場へ。

名 称： HMICカンファレンス 2025（第8回）

会 期： 2025年 10月28日（火）

【カンファレンス】9:30-18:00 ( 18:15～懇親会） 【展示会】11:30 - 19:00

会 場： 御茶ノ水ソラシティ2F カンファレンスセンター

主 催： 一般社団法人 HMIC

運 営： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

参 加： 1セッション 1,000円（税別）

カンファレンスプログラム： https://www.hmic.jp/program

展示会情報： https://www.hmic.jp/exhibitor

【参加方法】

１. カンファレンス： 有料・事前登録制（展示会にも参加可能）

２. 展示会： 無料（展示会のみの場合は無料です。直接、会場受付にお越しください。）

＜プラチナスポンサー＞

メディカル・データ・ビジョン

＜ブロンズスポンサー（出展社）＞

社会情報サービス、医用工学研究所、アンター、Hatch Healthcare、

メディカル・データ・ビジョン、インテージヘルスケア、インテージリアルワールド、

アスマーク、マクロミルケアネット、3Ｈメディソリューション

＜メディアスポンサー＞

ミクス、ヘルスビズウォッチ、ヘルステックウォッチ