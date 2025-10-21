大阪・関西万博の来場者と地域おこし協力隊が対話 あるやうむが出展ブースでDAOコミュニティ紹介

株式会社あるやうむ

DAOやNFTを活用した地方創生に取り組む株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）は10月3日（金）～10月7日（火）、2025 年大阪・関西万博の会場内 EXPO メッセ「WASSE」 で開催された体験型展示「未来航路 ‑20XX年を目指す中小企業の挑戦の旅‑」（以下「未来航路」）に参加しました。デジタルコミュニティDAOを活用して地域の関係人口創出に取り組む北海道から熊本までの全国の地域おこし協力隊と来場者が、地域活性化のアイデアなどについて話しながら交流しました。

あるやうむのブースでは、地域おこし協力隊として移住し、地域発のデジタルコミュニティ（DAO）のリーダーとして活躍する全国のマネージャー14名が活動する地域をパネルで展示し、日頃の活動内容を紹介しました。来場者はパネル内のQRコードを読み取ると、各地域のDAOに入れる仕掛けを用意しました。

あるやうむのブースを案内する畠中代表

5日間の会期中、会場には約25000名が訪れ、来場者はブースに設置したパソコンのDiscordアプリを通して地域おこし協力隊と会話しました。例えば香川県琴平町の地域おこし協力隊でDAOマネージャーの「あっきー」さんは、町が抱える課題や取り組んでいる「讃岐おでん」プロジェクト、「AI観光ガイド作成」プロジェクトなどを紹介し、オンラインからも参加できる仕組みを説明。讃岐おでんの話に興味を持った来場者と「他の地域でもこんな取り組みがありますよ」「実は私は練り物屋をしているんです」といった会話が自然と生まれました。

あっきーさんは「物理的な距離を超えて地域の外の人も"自分ごと"として関われる、DAOという仕組みが持つ可能性を万博という場であらためて感じた貴重な体験になりました。地域を越えた協働の可能性を実感できました」と今後の活動への励みにしていました。

地域おこし協力隊DAOを紹介するあるやうむのブース

来場者からは他にもDAOについて「どのような取り組みですか？」「地域はどのような課題を抱えているんですか？」「その地域では何が有名ですか？」と質問をいただき、交流を通して各地域をより深く知ってもらうことができました。自治体職員からは「地域おこし協力隊の制度を使ってこのようなことができるなんて知らなかったです。まさに自治体が求めるサービスですね」とあるやうむが提供するDAOの仕組みに期待を寄せていました。

富山県舟橋村のDAOマネージャー「にしけん」さんは、「いつも舟橋村のイベントで使っているヒマワリの衣装を着て参加したところ、老若男女の多くの反応をいただき活動への関心の高さを実感しました。地域活性化の案を一緒に考えてくださる方や、その場でDiscordに参加される方もおり、万博を通じてDAOで目指している仲間づくりができたことに感動しました」とオンラインで距離を超えて交流できるコミュニティの有用性を実感しました。

鳥取県鳥取市佐治地域のDAOマネージャー「たくみ」さんは、「オンラインでの画面越しの出会いを一期一会と捉え、その先に広がる未来を想像しながら対応しました。佐治の名を初めて知った来場者が目を輝かせた瞬間の感動は忘れられないですし、このつながりこそが関係人口という地域の希望になると確信しました」と手ごたえを感じました。

あるやうむのブースを訪れた来場者■「未来航路」とは

「未来航路」は、自社の強みを活かし社会課題の解決に挑む中小企業を、未知の大海へ航海する“挑戦者”に見立てた体験型展示です。

日本の中小企業が誇る製品・サービス・技術の価値を、ものづくり職人ならではの「精巧なモノづくり技術」、次代のイノベーションに不可欠な「最先端デジタルテクノロジー」、自然が豊かな日本ならではの「自然の恵みを活かす発想」、レガシーを時代にあわせた「伝統の継承と革新」、誰一人取り残さない「包摂的なアイデア」の5テーマに分類して紹介し、来場者が中小企業のイノベーションを“体感”できる場を創出します。

あるやうむはこのうち「包摂的なアイデア」を持つ企業として選ばれました。

「未来航路 ‑20XX年を目指す中小企業の挑戦の旅‑」の公式サイト

https://expo2025.smrj.go.jp/

