【事業提携のお知らせ】この度、カーコンビニ倶楽部株式会社と事業提携契約を締結する事に合意致しましたので、お知らせいたします。

株式会社HOBSTAR左）カーコンビニ倶楽部株式会社 代表取締役社長 林成治 右）株式会社HOBSTAR 代表取締役社長 香野大輔

株式会社HOBSTAR

ハイエンド向けカーケア用品ブランド「SPASHAN」を運営。主力であるカーコーティング剤は高級輸入車ディーラーでも採用。2018年・2022年・2023年・2024年とカーグッズオブザイヤー大賞を4度受賞歴があり、高級志向のエンドユザーからの支持が多い。

■ガソリンスタンド向けサービスの開始

セルフ化が進むガソリンスタンド業界において、更に効率化を図るための製品・システムの開発を行い、収益性の向上と商流網の拡大を推進。

■日本初！！洗車機対応SPASHANセラミックコーティング！！

中でも最近、話題になっているのは次世代型洗車機。

大手洗車機メーカー様の協力のもと、2024年4月からテスト開発を開始。

安全運用実験・実用実験を繰り返し行い、2025年9月から本格的に始動。

現在は全国12店舗で導入してますが、年内に九州エリア・東海エリアで新たに導入が増える予定。

2026年には1,000店舗配備を目指しております。

※

最新型SPASHAN洗車機

■脅威的な収益性の向上！！

テスト地でもあった、佐賀県の木寺石油株式会社が運営するセルフENEOS鍋島店での導入前との昨対の検証データ。

前年との比較詳細前年台数比較グラフ

導入により他のメニューへの影響が懸念されていたが、洗車台数が151%となり他のメニューへも良い影響が出て全体的に押し上げる検証結果となった。

SPASHANセラミックコーティングに至っては、前メニューより倍の価格にも関わらず426％と、ニーズの多様化を反映する結果となった。

■有人コーティングは台数・収益共に300％超え

手洗い洗車や、コーティング施工等の有人サービスにも影響が出る検証結果となった。

有人サービス前年比較グラフ有人サービス前年比較詳細

洗車に特化したガソリンスタンドであるとの認識が広まり、全体的に洗車・コーティングの収益が向上。

現在も高額なサービスの需要が増えて更に収益が増え続けている。

■対応機種

現在、株式会社ダイフク製とエムケー精工株式会社製の洗車機に対応しているが、11月からタケウチビューティー株式会社製の洗車機にも導入される予定。

■他にも画期的な機能

全く新しい技術で、様々な地方特有の問題に対応するべく多くの機能の開発に成功し、エリアに合わせたメニューをご用意しております。

詳細につきましては追って御報告させて頂きます。

【本件に関するお問合せ】

⚪︎カーコンビニ倶楽部株式会社

〒108-0075

東京都港区港南2-11-19 大滝ビル

営業企画本部

広報チーム 担当 : 山本

TEL 03-5782-2530

Email : info@carcon.co.jp

⚪︎株式会社HOBSTAR

〒658-0042

兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16-3

SS事業本部

TEL:06-4950-7574

直通Email : spacolle9@gmail.com