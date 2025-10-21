EMソリューションズと日東工業「データセンター EXPO」に共同出展

EMソリューションズ株式会社

EMソリューションズ株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：真野 貴明、代表取締役COO：菅原 悠、以下EMソリューションズ）は、2025年10月22日(水)から24日(金)の3日間にわたり幕張メッセで開催される「データセンター EXPO」に日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）と共同出展いたします。本展示会では、急増するデータセンター需要に対し、エネルギーマネジメント・再エネ導入コンサルティングを担うEMソリューションズとエネルギーインフラの設計・構築を得意とする日東工業が連携し、「熱対策」と「脱炭素化」「現場効率化」というデータセンターが直面する課題を解決するソリューションをご紹介いたします。






共同出展ブースでは、データセンターの安定稼働と持続可能性を両立させるための、具体的な製品展示とソリューションデモを実施いたします。皆様に有益な情報をお届けできる機会となることを目指しておりますので、ぜひご来場ください。




【主な出展内容】


●データセンターソリューション


・クーラー実装型ラック 冷ラック（FSRC）


・OCP ORV3 Rack


・システムラック・FDシリーズ（FDSタイプ）


・液冷サーバ対応ラック


・光接続箱 自立型 前面パッチ式・プレ配線モジュールタイプ（SPEMシリーズ）



●現場ソリューション


・ウェアラブルカメラ



両社が有する製品と技術を融合させることで、エネルギーの安定供給と効率的な運用が求められるデータセンターにおける新たなソリューションを提供し、次世代のインフラ構築に貢献してまいります。カーボンニュートラル社会の実現にご関心のある皆様の、多数のご来場を心よりお待ちしております



【展示会ご案内】


・名　称 ：Japan IT Week／2025データセンター EXPO【秋】


・U R L ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/dse.html


・会　 期 ：2025年10月22日(水)～24日(金)10：00～17：00


・会　 場 ：幕張メッセ 1～8ホール


・アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/


・出展位置：3ホール　小間番号A10-6



「データセンター EXPO」は、データセンター向けのあらゆる商材が一堂に集結する展示会です。様々な産業の持続成長に欠かせないインフラとしてデータセンターが果たす役割は日々大きくなっており、 本展はデータセンターを構築するあらゆる最新技術・サービスが集結する展示会として開催いたします。



【EMソリューションズ株式会社】


EMソリューションズ株式会社は、日東工業、三社電機製作所、徳倉建設の３社による出資で設立された総合エンジニアリング企業です。再生可能エネルギーの導入に関するコンサルティングから設計、施工、保守までを一貫して提供し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献しています。



【会社概要】


●EMソリューションズ株式会社


・所在地：　東京都港区新橋5-35-10新橋アネックス


・代表者：　代表取締役CEO 真野 貴明、代表取締役COO 菅原 悠


・設　立：　2023年12月27日


・資本金：　4000万円


・U R L ：　https://emsol.co.jp


・事　業：　再エネ導入のコンサルティング・開発・施工・販売



●日東工業株式会社


・所在地：　愛知県長久手市蟹原2201


・代表者：　取締役社長COO黒野　透


・設　立 ：　1948年11月


・資本金：　65億7863万円


・U R L ：　https://www.nito.co.jp/


・事　業 ：　電気機械器具製造・販売および発電・売電事業