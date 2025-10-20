マルチメディアアーティストJohn Fergo(ジョン・フェルゴ)没入型アートインスタレーション「TIME BREATH」を11/19(水)より京都で開催

有限会社コンセプトラボ

この度、マルチメディアアーティスト・John Fergo（ジョン・フェルゴ）の、日本では初となるアートインスタレーション「TIME BREATH（タイムブレス）」を、2025年11月19日(水)～11月24日(月・振休)の期間、京都のアートギャラリー「kōjin Kyoto（コウジン キョウト）」にて開催いたします。

マルチメディアアーティスト・John Fergo のアートエキシビジョン「TIME BREATH」は、

「BREATH (呼吸)」がコンセプトの没入型インスタレーションです。John Fergoは、主にスイスとロサンゼルスを拠点とし、執筆、絵画、映画、ドローイング、写真など、様々な手法を用いて創作活動を行う、スイス出身のアーティストです。

本展は、絵画、光と影、鏡映や音楽を軸に、２フロアを使用した大型のインスタレーションとなっており、時間のように目に見えず、掴みどころのない呼吸を「かすかな存在」として捉えます。その存在は、紙の上を通り抜け、現れては消え、狭間を揺蕩います。ヴェールのように世界を覆いながらも、その奥にあるものをそっと示し、ひとつの呼吸の中で溶け合うような、静かで深い世界へ観覧者を誘(いざな)います。

また、本展では「時」へのオマージュを込めて、京都の伝統工芸の職人達と協業で制作したアートワークをはじめ、作家の出身地であるスイスの腕時計とのコラボレーションアイテムも展示いたします。京都の職人の手仕事に宿る、良きものを長く守り続ける精神と、ひとつの時計を何世代にも渡り大切に受け継ぐスイスの文化には、時を重ねたものにこそ価値を見出し、それを未来へ繋いでいこうとする想いがあります。こうしたスイスと京都、それぞれに生きづく精神性の共鳴をアートを通じて表現いたします。

京都の伝統工芸とのアートワーク / 協業先（※五十音順）

・紙司柿本(https://www.kamiji-kakimoto.jp)（和紙）

・月桂冠(https://www.gekkeikan.co.jp)（日本酒）

・小嶋商店(https://www.instagram.com/kojima_shoten/)（提灯）

・彩雲堂本舗(https://www.instagram.com/saiundohonpo/)（顔料）

・高橋提灯(https://chochin.jp)（提灯）

・宮脇賣扇庵(https://www.instagram.com/miyawakibaisenan/)（扇子）

John Fergo (ジョン・フェルゴ) / アートエキシビジョン 「TIME BREATH (タイムブレス) 」概要

・会期：2025年11月19日（水）- 24日（月・振休）

・時間 : 11:00-18:30

・会場：kōjin Kyoto https://kojin-kyoto.com/ Instagram : @kojin_kyoto(https://www.instagram.com/kojin_kyoto/?hl=en)

・住所 : 〒602-0855 京都府京都市上京区上生洲町248-6 （荒神口西詰）

・アクセス : 京阪線神宮丸太町駅5番出口より徒歩5分、地下鉄烏丸線丸太町駅1番出口より徒歩15分

・入場料 : 無料

・内容：インスタレーションの展示、アート作品の展示販売、オリジナルグッズの販売

・公式webサイト : https://www.johnfergo.art/

・Instagram : @johnfergo.art(https://www.instagram.com/johnfergo.art/?hl=en)

後援：在日スイス大使館

John Fergo（ジョン・フェルゴ）

幅広い表現手法を用いて創作活動を行う、スイス出身のマルチメディア・アーティスト。執筆、絵画、映画、ドローイング、写真など幅広い表現手法を用いて創作活動を行う。スイス、ロサンゼルスでの複数回の展覧会を経て、この度、日本では初となるアートエキシビジョンを開催。