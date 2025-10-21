病院経営イノベーションピッチ 2025 ― いよいよ10月25日開催！
株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本竜也） は、
全国の病院経営層と医療関連企業が共創するイベント「病院経営イノベーションピッチ2025」 を
2025年10月25日（土）TAKANAWA GATEWAY Convention Center（東京都港区） にて開催いたします。
本イベントは、医療DX・業務効率化・人材活用など、病院経営の最前線にある課題をテーマに、
現場導入を前提としたピッチとディスカッションを通じて、「医療×ビジネス」の新たな共創を生み出すことを目的としています。
🎤 登壇企業（全6社・50音順）
AMI株式会社
AI×心音解析「超聴診器」を開発。心不全診断支援により、地域医療の質向上に貢献。
株式会社exmore
AI FAQソリューション「Qure Agent」を開発。病院・クリニックの電話対応を自動化し、患者体験を向上。
GOOD END
院内ピアサポート＆地域連携プラットフォーム「GOODIE」を開発。医療従事者の感情労働を軽減。
株式会社ソラメド
手術室可視化システム「オペプロ」を開発。手術室稼働率の改善と経営効率化を支援。
株式会社ビースポーク
観光・医療領域でAIチャットボット「Bebot」を展開。医療機関や自治体での問い合わせ対応を効率化。
株式会社マクニカ
最先端技術を活用したヘルスケアDX支援を展開。AIやデータ利活用による医療機関支援を推進。
👑 企画委員（順不同・敬称略）
一般社団法人 慈恵会 理事長 丹野 智宙
社会医療法人 仁生会 院長 細木 信吾
社会医療法人 生長会 理事 杉田 拓臣
社会医療法人 岡本病院（財団） 法人事業部 事務長 高田 裕
👑 審査・表彰について
当日は、企画委員4医療機関に加え3つの医療機関トップ7名をはじめ、
金融・投資・ヘルスケア分野の有力企業の経営層など、
総勢12名の審査員によって評価が行われます。
「現場導入の実現性」「事業化の可能性」「プレゼンテーション力」の
3つの視点から登壇企業を評価します。
最優秀賞（1社）：総合評価の最も高い企業 （賞金100万円）
POC賞（複数可）：医療機関が「自院で実証を行いたい」と選定した企業
企画委員賞（5社）：イベント企画委員による特別選定（賞金10万円）
🗓 開催概要
イベント名：病院経営イノベーションピッチ2025
日時：2025年10月25日（土）13:00～17:00（予定）
会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center（東京都港区高輪2-21-2）
主催：株式会社日本経営
登壇企業：株式会社ビースポーク、株式会社マクニカ、株式会社ソラメド、株式会社exmore、GOOD END、AMI株式会社
対象：病院経営者、事務長、医療関連企業、プレス関係者
📰 メディア関係者様へ
本イベントでは、病院経営層と企業が直接対話し、
“現場導入につながる実証連携（PoC）”を生み出す瞬間を取材いただけます。
ご来場いただければ、理事長・院長へのインタビューや
「なぜこの企業を選んだのか」という審査の背景まで取材可能です。
📩 取材申込・お問い合わせ先
主催：株式会社日本経営 病院経営イノベーションピッチ事務局
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア22F
担当：濱田真由 （mayu.hamada@nkgr.co.jp）