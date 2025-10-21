MIL株式会社

2025年10月22日（水）・23日（木）、インタラクティブ体験でデジタルコミュニケーションを変革するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、オンラインセミナー

「旧来型の採用は限界！Z世代を惹きつける『新しい候補者体験』3大メソッド」 を開催いたします。

本セミナーでは、3名の採用のプロが登壇。Z世代の心を動かす「候補者体験設計」の具体策を解説します。

お申込みはこちら :https://mil.movie/seminar/16386.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251022_4xbesw_webinar

■ 開催背景

少子化や採用活動の早期化・長期化が進む中、学生の企業選びは「情報量」ではなく「体験価値」で決まる時代へと変化しています。従来の一方向的な採用活動だけでは心を動かせず、候補者中心のコミュニケーション設計が不可欠となっています。

本セミナーでは、採用ブランディング・SNS活用・インタラクティブ動画の3領域から、“Z世代に選ばれる採用”の実践的アプローチをお届けします。

■ セミナー概要

タイトル： 旧来型の採用は限界！Z世代を惹きつける「新しい候補者体験」3大メソッド

開催日時：

１. 2025年10月22日（水）14:00～15:00（ライブ配信）

２. 2025年10月23日（木）12:00～13:00（録画配信）

開催形式： オンライン（参加無料）

申込方法：以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

■ 登壇者

樽見 一孝 氏

株式会社４× セールスマネージャー

2018年の新卒入社後、セールス・プランナー・プロデューサーとして活動。企業やブランドがコンテンツを通じてマーケットとの接点やユーザーとの距離を埋めるため、福岡営業所の立ち上げにも従事し、オウンドメディアやX、Instagram、YouTube、およびデリバリーのためのweb広告を中心に活用したマーケティング・プロモーション設計を行う。

田中 千晶 氏

株式会社BESW 代表取締役社長

2009年、大学在学中に会社を設立し、1年半で大手企業、中小企業50社と取引をする。

Webプロモーション支援を得意とし、特にSNS活用支援で多くの実績をもつ。2012年から全国各地でセミナーを精力的に実施。シリコンバレーのFacebook本社やX本社へ毎年出向いて直接SNSの最先端情報を仕入れてきている。角川出版社、マイナビ社、技術評論社、翔泳社、インプレス社でマーケティング支援の書籍を8冊出版。連載も8社で行う。自身のラジオ番組、パーソナリティとしても活動し、SNSの最新情報を届けている。



光岡 敦

MIL株式会社 代表取締役CEO

2006年に株式会社ブランディングテクノロジー入社。 Web制作・Webコンサルティングに従事。 2009年に株式会社ファインズを共同創業し取締役に就任。非営業組織を管掌。また新規事業責任者を担当。2013年に株式会社ユープラスを創業し、洋服着せ替えシステム、Webサイト制作、SNS・メディア運用などの事業を展開。 その中のインタラクティブ動画プラットフォーム事業をカーブアウトし、2018年3月にMIL株式会社を創業。

こんな方におすすめ- Z世代に響く採用ブランディングを強化したい方- SNSや動画を採用に活かしたいが、方法が分からない方- 母集団形成や歩留まりに課題を感じている方- 説明会や面接の運営工数を削減したい方- エントリー率、内定承諾率を上げるための具体的な事例を知りたい方

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/