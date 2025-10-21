GBP、メンテナンス箱の蓋部分に樹脂材質のオプションを追加！現場の作業効率と安全性の向上に貢献

GBP株式会社

再生可能エネルギー、EV自動車部品、AI及びIoT領域における先進技術を駆使し、グローバルに急速に成長している、~再エネ業界の風雲児~ GBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、この度、メンテナンス箱の蓋部分について、従来の鉄・ステンレス素材に加え、樹脂材質のオプションを追加しました。メンテナンス箱はGBPが自社で開発した業界初の製品であり、点検時のコスト削減と作業効率の向上を可能にする製品として定評をいただいておりました。今回、新たに採用された蓋部分の樹脂材質カバーにより、内部の状態を外側から確認できるため、さらなる点検作業の迅速化と安全性を実現します。

＜作業時間を短縮！樹脂材質カバーが選ばれる理由＞

◆外部からの確認が可能

蓋部分が透明のため、内部のブレーカのトリップ部分が見えやすく、現場での保守点検時の負担を軽減します。

◆悪天候時でも使用可能

雨天時のメンテナンス箱開閉が難しい場合でも外部からの視認が容易なため、安全かつスムーズなメンテナンス作業を可能にします。

◆太陽光パネル下への設置も

直射日光の当たらない箇所に設置いただけます。

＜ご発注いただいたお客様の声＞

「接続箱の購入を検討していたところ、GBPのメンテナンス箱を見つけました。当初は、125台を発注しましたが、製品使用後、製品の性能・サービスが優れていたことから追加で300台を発注しました。」

ご購入いただいた事業者様からは、「点検作業の負担が軽減され、時短になった」というように、太陽光発電所の運用効率化に寄与する製品として評価をいただいております。

＜GBP製のメンテナンス箱の特長＞

「開閉・遮断・点検操作」を1つの筐体内に集約した構造により、発電設備の各系統を一括で制御。

運用・保守・点検作業の効率化および工期短縮、コスト削減に貢献します。

◆ メンテナンス時、各ストリング切断不要

各ストリングに、MPPT機能、2～4回路のストリングを設置。

◆パワーコンディショナー（PCS）を止めずに作業可能

点検時の各回路の切断作業が不要なため、ストリング単位での点検が実施できます。

◆ 端子不良による故障と発火リスクを軽減。

プラスチック端子の抜き差しの経年劣化を緩め、安全性を向上。高い品質基準により、発火リスクを軽減します。

◆端子配線ミスを解決

80%のメンテナンス時間を節約することで、長期的なメンテナンスコスト削減に貢献します。

◆ ご要望に応じて出力、入力電圧、入力回路数をカスタマイズいただけます。

◆日本メーカーとして技術専任チームによる充実したサポートを提供します。

◆発火や事故が発生した際も確実にフォロー！

国内大手保険会社の保険に加入しているため、発火や事故が発生した際も確実に保証いたします。

＜仕様＞

＜最後に＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/121_1_11ae2939f40b56eabf6d9f323d398dde.jpg?v=202510210827 ]

本製品は、太陽光発電所の保守現場の手間を削減し、作業効率を向上させる製品として、活躍が期待されます。今後もGBP株式会社は、太陽光発電分野の事業者の皆様が直面している課題を解決すべく、現場の声を反映し、高性能、高品質な製品・サービスを提供いたします！

お問い合わせはこちら！ :https://www.gbp-global.com/ja/contact/

◆◇◆◇◆◇◆ 会社概要 ◆◇◆◇◆◇◆

GBPは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーのシステム設計と施工、部品の生産、O&Mを提供し、AIやIoT技術も活用した最先端のソリューションを提供する、再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業です。

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本店事務所 ： 〒110-0005 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

設立 ： 2019年8月20日

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/