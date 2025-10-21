【JAF千葉】JAF/スプリング・ジャパン/千葉イエローハットがコラボ

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）千葉支部（支部長 豊永 裕次）は、航空科学博物館とスプリング・ジャパン株式会社、株式会社千葉イエローハットの四者共催で、緊急時の対応を学ぶ体験型イベント「もしもの時に備える！緊急事態体験イベント」を開催します。

このイベントでは、近年増加している異常気象による道路冠水や車両水没などの事態に備え、参加者が「もしも」の状況を疑似体験し、命を守る行動力を身につけることを目的としています。

当日は、JAFによる「水没動画VR体験」や「ロードサービスの救援作業デモ」、千葉イエローハットによる「脱出用ハンマー実演」、スプリング・ジャパンによる「客室乗務員訓練体験」など、緊急時の対応をテーマにした体験コンテンツを実施予定です。

本イベントは、JAF千葉支部が日頃より連携している各団体とのご縁をもとに実現しました。JAF会員優待施設である航空科学博物館では、毎年JAFイベントを開催しており、今回はスプリング・ジャパンを紹介いただいたことをきっかけに、自動車の安全啓発活動として、同じくJAF会員優待施設である千葉イエローハットにもご参加いただけることになりました。

普段はできない体験を通じて、万が一の際に役立つ知識と行動力を身につけていただくことが期待されます。

◆概要◆

【日時】2025年10月25日（土）10時30分から14時30分※雨天決行

【場所】航空科学博物館（千葉県山武郡芝山町岩山111-3）

【参加費用】無料（入館料は必要となります）

【共催】スプリング・ジャパン株式会社、株式会社千葉イエローハット

【コンテンツ】

JAF：ロードサービス隊員によるレッカー吊り上げ作業デモ、水没動画VR体験

スプリング・ジャパン：客室乗務員訓練

千葉イエローハット：脱出用ハンマー実演

イベントの詳細は、JAFウェブサイトをご確認ください。

イベント詳細はこちら :https://jaf.link/kokukagaku-1025eventprtimes