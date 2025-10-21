【徳島市】男女共同参画の視点を生かした防災ワークショップ ～避難所運営ゲームで考えるみんなの防災～ を開催します！
徳島市
性別や年齢にかかわらず、多様な視点を取り入れることが防災活動や避難所運営には必要です。
徳島で活躍中のママ防災士といっしょに、避難所運営ゲームなどを通じて、楽しく防災について学びませんか？
[とき]
11月22日（土）10：00～12：00
[講師]
徳島ママ防災士の会 Switch 代表 瀬戸 恵深 さん
（プロフィール）
徳島県内唯一のコミュニティエフエムに勤務する傍ら、2018年防災士資格を取得。
一児の子を持つ母親であることからママ防災士として活動をスタートさせ、未就学児を持つ親や子どもを対象にした防災・減災講座の講師やラジオを通した情報発信に取り組む。
2022年2月「徳島ママ防災士の会 Switch」設立以降は、ママ防災士仲間と共に、防災・減災講座やイベントの企画・運営を行う。
[場所]
ふれあい健康館2階 第2会議室 (徳島市沖浜東2丁目16番地)
[参加費]
無料
[対象]
徳島市内在住、在勤、在学の方。
小学生から大人まで。
未就学のお子さんも同席可能です。
キッズスペースもありますので、参加されないお子さんもご一緒にお越しください。
[定員]
50人（先着）
[申し込み締切]
11月15日（土）まで
[申し込み方法]
HP(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/genderequality/danjo/r7bousaiworkshop.html)の専用申込フォームよりお申し込みください。
[問い合わせ先]
男女共同参画センター
〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地 アミコビル4階
電話番号：088-624-2611
ファクス：088-624-2612