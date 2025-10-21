【徳島市】図書館まつりを開催！

　秋の読書週間に合わせ、図書館まつりを開催します。
　今年度の図書館まつりのテーマは「本からみる昭和100年」です。令和8年（2026年）は、昭和元年（1926年）から起算して満100年を迎えます。
　この節目の年にむけて当館で所蔵している関連本の特集や、昭和時代の徳島の写真（徳島県立文書館より拝借）を図書館ギャラリーにて展示します。
　時代の変遷を振り返る機会として、ぜひご来館ください。



[とき]


10月27日（月）～11月9日（日）各日9：00～21：00



関連イベント

●一般室

図書館まるごと！バックヤードツアー


　開催日：10月25日（土）
　時　間：午前の部　10：30～12：00
　　　　　午後の部　14：00～15：30
　　　　　注記：午前・午後ともに内容は同じツアーです。　
　場　所：6階会議室　集合
　対　象：中学生以上
　定　員：各8名（要申し込み）
　


バリアフリー映画上映会『長いお別れ』


　開催日：11月1日（土）
　時　間：14：00～16：20
　場　所：シビックセンター4階　さくらホール
　対　象：どなたでも


注　記：定員満了のため受付終了しました。
　


第19回　図書館資料片手に街角散歩徳島中央公園ーお城と青石めぐりー


　開催日：11月15日（土）
　時　間：13：30～15：30
　場　所：徳島中央公園鷲の門前　集合
　対　象：中学生以上
　定　員：15名（要申し込み）



●こどもしつ

おはなしで7日間世界一周


　開催日：10月27日（月）午前、10月30日（木）午前、10月31日（金）午前
　　　　　11月6日（木）午前・午後、11月7日（金）午前・午後
　時　間：10月：各　午前10時30分から午前11時
　　　　　11月：各　午前10時30分から午前11時、午後2時から午後2時30分
　場　所：5階　おはなしのへや　
　対　象：3歳以上
　定　員：40名（申し込み不要）
　講　師：とくしまお話を語る会
　


鉄道模型N ゲージで遊ぼう！


　開催日：令和7年11月9日（日曜）
　時　間：午前10時から午後3時
　場　所：5階　おはなしのへや
　対　象：5歳から小学生（申し込み不要）
　協　力：鉄道友の会　四国支部



展示の案内

ギャラリー展示「写真でみる昭和の徳島」展


昭和時代の徳島の写真を展示します。（写真提供：徳島県文書館）


　期間：10月27日（月）から11月9日（日）
　　　　注記：11月4日（火）は休館日です。
　場所：5階　図書館ギャラリー
　


本の展示


昭和元年からこれまでの100年間の「人」「物」「文化」「生活」に関する資料を展示します。


　期間：10月27日（月）から11月9日（日）　
　　　　注記：11月4日（火）は休館日です。　
　　　　移動図書館（いずみ号）は令和7年10月27日（月曜）から令和7年11月8日（土曜）の巡回日
　場所：6階一般室・5階こどもしつ・移動図書館（いずみ号）
　　　　こどもしつでは、期間中に貸出をしたお子さま（先着100名）へのプレゼントや読書ラリーも
　　　　開催します。



[問い合わせ先]


はこらいふ図書館（徳島市立図書館）


〒770-0834　徳島県徳島市元町1丁目24番地


電話番号：088-654-4421(代表)・088-602-8833(移動図書館)


ファクス：088-654-4423