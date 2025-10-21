【徳島市】図書館まつりを開催！

徳島市

秋の読書週間に合わせ、図書館まつりを開催します。

今年度の図書館まつりのテーマは「本からみる昭和100年」です。令和8年（2026年）は、昭和元年（1926年）から起算して満100年を迎えます。

この節目の年にむけて当館で所蔵している関連本の特集や、昭和時代の徳島の写真（徳島県立文書館より拝借）を図書館ギャラリーにて展示します。

時代の変遷を振り返る機会として、ぜひご来館ください。

[とき]

10月27日（月）～11月9日（日）各日9：00～21：00

関連イベント

●一般室

図書館まるごと！バックヤードツアー(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/event/ippanmukeibento/ippan_20251025.html)

開催日：10月25日（土）

時 間：午前の部 10：30～12：00

午後の部 14：00～15：30

注記：午前・午後ともに内容は同じツアーです。

場 所：6階会議室 集合

対 象：中学生以上

定 員：各8名（要申し込み）



バリアフリー映画上映会『長いお別れ』(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/event/ippanmukeibento/ippan_20251025.html)

開催日：11月1日（土）

時 間：14：00～16：20

場 所：シビックセンター4階 さくらホール

対 象：どなたでも

注 記：定員満了のため受付終了しました。



第19回 図書館資料片手に街角散歩徳島中央公園ーお城と青石めぐりー(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/event/ippanmukeibento/ippan_20251115.html)

開催日：11月15日（土）

時 間：13：30～15：30

場 所：徳島中央公園鷲の門前 集合

対 象：中学生以上

定 員：15名（要申し込み）

●こどもしつ

おはなしで7日間世界一周(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/event/kodomomukeibento/kodomo_20251027.html)

開催日：10月27日（月）午前、10月30日（木）午前、10月31日（金）午前

11月6日（木）午前・午後、11月7日（金）午前・午後

時 間：10月：各 午前10時30分から午前11時

11月：各 午前10時30分から午前11時、午後2時から午後2時30分

場 所：5階 おはなしのへや

対 象：3歳以上

定 員：40名（申し込み不要）

講 師：とくしまお話を語る会



鉄道模型N ゲージで遊ぼう！

開催日：令和7年11月9日（日曜）

時 間：午前10時から午後3時

場 所：5階 おはなしのへや

対 象：5歳から小学生（申し込み不要）

協 力：鉄道友の会 四国支部

展示の案内

ギャラリー展示「写真でみる昭和の徳島」展

昭和時代の徳島の写真を展示します。（写真提供：徳島県文書館）

期間：10月27日（月）から11月9日（日）

注記：11月4日（火）は休館日です。

場所：5階 図書館ギャラリー



本の展示

昭和元年からこれまでの100年間の「人」「物」「文化」「生活」に関する資料を展示します。

期間：10月27日（月）から11月9日（日）

注記：11月4日（火）は休館日です。

移動図書館（いずみ号）は令和7年10月27日（月曜）から令和7年11月8日（土曜）の巡回日

場所：6階一般室・5階こどもしつ・移動図書館（いずみ号）

こどもしつでは、期間中に貸出をしたお子さま（先着100名）へのプレゼントや読書ラリーも

開催します。

[問い合わせ先]

はこらいふ図書館（徳島市立図書館）

〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地

電話番号：088-654-4421(代表)・088-602-8833(移動図書館)

ファクス：088-654-4423