【Dior】2026年春夏 コレクションのサヴォワールフェールが公開
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1QQHGS79Nk8 ]
LOOK 12 (C)DIOR
(C) PAUL LEHR
(C) PAUL LEHR
(C) PAUL LEHR
(C) PAUL LEHR
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=oaMiV1Q3ovM ]
LOOK 9 (C)DIOR
(C) PAUL LEHR
(C) PAUL LEHR
(C) PAUL LEHR
(C) PAUL LEHR
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=CwmKr-wkj1M ]
ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 コレクションで発表されたドレスのサヴォワールフェールが公開されました。メゾンのアーカイブをインスピレーション源とし、アトリエの類稀なクラフツマンシップを体現した匠の技を、フォトグラファー PAUL LEHRが撮り下ろした写真と動画よりご覧ください。
ジョナサン・アンダーソンはメゾンのアーカイブより、「ダンテル」ドレスを再解釈し、刺繍があしらわれたレースのロングドレスをデザインしました。
1953年春夏 オートクチュール コレクションで発表されたドレスのアーカイブは、Look #9のミニドレスにあしらわれた刺繍のインスピレーション源となりました。
