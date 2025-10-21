【Dior】2026年春夏 コレクションのサヴォワールフェールが公開

クリスチャン・ディオール合同会社

ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 コレクションで発表されたドレスのサヴォワールフェールが公開されました。メゾンのアーカイブをインスピレーション源とし、アトリエの類稀なクラフツマンシップを体現した匠の技を、フォトグラファー PAUL LEHRが撮り下ろした写真と動画よりご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1QQHGS79Nk8 ]

ジョナサン・アンダーソンはメゾンのアーカイブより、「ダンテル」ドレスを再解釈し、刺繍があしらわれたレースのロングドレスをデザインしました。

LOOK 12 (C)DIOR(C) PAUL LEHR(C) PAUL LEHR(C) PAUL LEHR(C) PAUL LEHR

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=oaMiV1Q3ovM ]

1953年春夏 オートクチュール コレクションで発表されたドレスのアーカイブは、Look #9のミニドレスにあしらわれた刺繍のインスピレーション源となりました。

LOOK 9 (C)DIOR(C) PAUL LEHR(C) PAUL LEHR(C) PAUL LEHR(C) PAUL LEHR

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=CwmKr-wkj1M ]

