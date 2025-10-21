¥¿¥Á¥«¥ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¡¡Ö¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤ò¥ªー¥×¥ó
¡¡Î©Àî¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ¡¢»ñËÜ¶â¡§44²¯7,500Ëü±ß¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓºêµ×Ìé¡Ë¤Ï¡¢¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«´Û¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à¤Ï¡¢¿·½É±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥¹´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¿§ÊÁ¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤Î¥«¥éー¥¹¥ー¥à¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó·Ï¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¸þ¤±Áë¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤Î¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Á´¿§¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à¥¤¥áー¥¸
¡¡Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤¬¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢À½ÉÊÁªÄê¤«¤é¿§·è¤á¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥«¥éー¥µ¥ó¥×¥ë¤âÌó£²m¤Î¹â¤µ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁë¥·ー¥ó¤ä´Ö»ÅÀÚ¤ê¥·ー¥ó¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Ç¤ÏÀ¸³è¥·ー¥ó¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤ò¤Ï¤¸¤á¼«Í³¸«³Ø¤ÎÍè´Û¼Ô¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´Íè´Û¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌÍ½Ìó¡¦¼«Í³¸«³Ø¶¦¤ËÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î£×£Å£ÂÍ½Ìó¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à³«´Û¤ËÈ¼¤¤¡¢1974Ç¯¤è¤ê51Ç¯´Ö±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¶äºÂ¥·¥çー¥ëー¥à¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÄ´Û¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·½É¥·¥çー¥ëー¥à Å¹ÊÞ¾ðÊó
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-6-1 ¿·½É¥¨¥ë¥¿¥ïーB1F
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10¡§00～18¡§00
µÙ´ÛÆü¡¡ ¡§¿åÍË¤È½ËÆü¡ÊÅÚÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç±Ä¶È¡Ë
TEL ¡¡¡¡ ¡§03-6900-4400
FAX ¡¡¡¡ ¡§03-6900-4402
WEBÍ½Ìó ¡§12·î22Æü(·î)¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
¢£¶äºÂ¥·¥çー¥ëー¥à Å¹ÊÞ¾ðÊó
ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü ¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
WEBÍ½Ìó¡¡¡§12·î18Æü(ÌÚ)AM12:00¤Þ¤Ç
¢£¥¿¥Á¥«¥ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É Á´¹ñ 11¥ö½ê¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë
»¥ËÚ¥·¥çー¥ëー¥à¡¿ÀçÂæ¥·¥çー¥ëー¥à¡¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥·¥çー¥ëー¥à¡¿²£ÉÍ¥·¥çー¥ëー¥à¡¿
¶äºÂ¥·¥çー¥ëー¥à¡¿Ì¾¸Å²°¥·¥çー¥ëー¥à¡¿Âçºå¥·¥çー¥ëー¥à¡¿¹Åç¥·¥çー¥ëー¥à¡¿Ê¡²¬¥·¥çー¥ëー¥à¡¿
¿·³ã¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¡¿¶âÂô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¡¿
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.blind.co.jp/showroom/
¢£¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¡³Æ¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢WEB¤ä¤ªÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤´°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤äÀ¸ÃÏ¸«ËÜ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁàºîÂÎ¸³¤ä¸÷¤ÎÆ©¤±¶ñ¹ç¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡×¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤Î¤ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áë¤Î¥µ¥¤¥º¤ä´Ö¼è¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¿ÞÌÌ¡¢¾²ºà¤äÊÉ»æ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤´°ÆÆâ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤·Ú¤ËºÇ´ó¤ê¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤Î¤´°ÆÆâ¡ä
https://www.blind.co.jp/showroom/
¢¨³Æ¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨ÆâÍÆ/±Ä¶È»þ´Ö/µÙ´ÛÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥Á¥«¥ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äInstagram¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊÁª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¿¥Á¥«¥ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥é¥à¡×¡ä
https://www.blind.co.jp/column/
¡ã¥¿¥Á¥«¥ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¸ø¼°Instagram¡ä
https://www.instagram.com/tachikawablind_official/
