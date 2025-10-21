ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 フランス名門のロゼシャンパンとバラのデコレーションケーキで煌めく夜景と共に華やかに過ごすクリスマスステイプランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドGreatest Christmas Stay イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、パティシエ特製のクリスマスケーキやローラン・ペリエ ロゼのシャンパンなどをお部屋で楽しめるクリスマスステイプラン「Greatest Christmas Stay」を2025年12月1日（月）から12月25日（木）まで販売いたします。

当ホテルでは、東京タワーや東京スカイツリーなどをはじめ都心の煌めく夜景を高層階のプライベートな客室からゆったりとお楽しみいただけます。この美しい夜景とともに大切な方とのクリスマスを演出するアイテムとして、フランスの名門シャンパーニュ ローラン・ペリエのロゼシャンパン、バラのケーキなどをご用意しました。

クリスマスケーキ イメージ

客室では、ローズペダルのアートやタオルアートを飾り華やかにお客さまをお迎え。ご希望の時間にお届けするクリスマスケーキは、ストロベリーのショートケーキに、パティシエが一枚ずつ丁寧に作りこんだバラや甘ずっぱいベリーをのせた、本プラン限定の特製ケーキです。ラズベリーやストロベリーの香りに包まれる芳醇な味わいと、きめ細やかな泡立ちが魅力のローラン・ペリエ ロゼと共にお楽しみいただけます。

また、20室限定でローラン・ペリエ ロゼのオリジナルブランケットをお二人の思い出としてお持ち帰りいただけます。大切な人とのクリスマス時間にローズカラーで華やかに祝うステイプランをおすすめいたします。

クリスマスステイプラン「Greatest Christmas Stay」 ※室数限定

ローズペダルのアートとタオルアート イメージ

料 金： 1名さま \69,497より （デラックスルーム 1室2名さまご利用時）

内 容： パティシエ特製クリスマスケーキ、ローラン・ペリエ ロゼ フルボトル（1室1本）

※先着でご予約いただいた20室限定でローラン・ペリエ ロゼのブランケットをプレゼント（1室1枚）

ローラン・ペリエ ロゼとクリスマスケーキ イメージローラン・ペリエ ロゼのブランケット イメージ

W E B : https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/greatest-christmas-stay

ご予約・お問合せ： 宿泊予約係 TEL:03-3234-1111 （9:30A.M.～6:00P.M.）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル

※料金には、消費税・サービス料が含まれております。(宿泊税別)

※上記内容はリリース時点（10月21日）の情報であり、内容に変更がある場合がございます。販売状況など詳しくは公式ホームページをご覧ください。

※写真はイメージです。

※食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※クリスマスケーキにつきましては、メニューの特性上アレルギー対応をいたしかねます。