RAV4を愛するすべての人へ――Ottocast が届ける「つながり」の協賛｜RAV4 FAN MEETING 2025

RAV4 FAN MEETING 2025 ポスターRAV4 FAN MEETING 2025

2025年10月に開催される「RAV4 FAN MEETING」は、全国からRAV4オーナーが集う一大イベント

車と人、そしてファン同士の“つながり”を大切にするオットキャストは、本イベントに協賛し、RAV4オーナーの皆さまとの交流を通じてブランドの想いを届けます。

RAV4を愛するオーナーが一堂に会し、カスタムカー展示やアウトドア体験、メーカーとの交流を楽しむ年に一度の祭典です。

当日は約250~300人（台）のRAV4オーナーが参加し、会場となった静岡県・水ヶ塚公園は熱気に包まれました。

Ottocast の想い

RAV4 FAN MEETING 2025 集合写真・使用許可を取得いたしました。

オットキャストは、「車内時間をよりスマートで快適に」という理念のもと、

最先端の技術で車とデジタルライフをつなぐ製品を世界中で展開しています。

今回のRAV4 FAN MEETINGへの協賛を通じて、

オットキャストは“車を愛する人々とのつながり”をさらに深め、

新しい時代の車載体験を提案していきます。

Ottocast は今回、協賛企業としてブースを出展。

来場者の皆さまに最新の車載スマートデバイスを実際に体験いただき、その革新的な機能性を体感していただきました。

体験ブースでは、「接続が速い」「サイズがコンパクトで使いやすい」と多くの参加者から好評をいただき、

また一部の製品を無料でプレゼントさせていただきました。

RAV4オーナーの皆さまが笑顔で製品を手に取る姿が印象的でした。

以下は、オーナーの皆さまが自主的に投稿された感想です。

今回は一部のみのご紹介となりますが、

多くのRAV4オーナーの皆さまからOttocastに対して温かいご評価と高いご期待をいただき、大変うれしく思います。

今後もブランド一同、さらなる製品の向上に努め、皆さまにより良い体験をお届けしてまいります。

現地に来られなかった方のために、楽しい企画を用意しています！

イベントに参加できなかった方も、がっかりしないでください。

同じく車を愛する皆さまへの感謝の気持ちとして、Ottocast は特別に製品割引をご用意しました。

最大で 40% オフとなります！

Ottocast OttoScreen AI

次世代OS「Android 15」搭載、さらに進化。

Google Play ストアに対応し、動画・音楽・SNS・ショッピング・ゲームなど、数万種類のアプリを自由にダウンロード可能。車内があなた専用のエンタメ空間に。

高性能8コアCPUで驚くほどスムーズな操作性

複数アプリの同時起動でも遅延やフリーズを大幅に軽減し、快適な動作を実現。

Google AI音声制御でスマートドライブを実現

Google AI 正式認可。世界中の言語に対応し、声ひとつで操作可能。ドライブをより直感的かつスマートに。

GPS搭載でどこでも安心ナビゲーション

都市部から山間部まで正確な位置情報を即座に取得し、常に快適な走行をサポート。

ショートカット機能搭載

画面分割、戻る、明るさ・音量調整などをワンタッチで簡単操作。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX

💰 定価 47,000 円の Ottocast Play2Video Ultraが、今なら 29,899 円でお求めいただけます！

割引額 17101円

使用期間 10月22日から11月21日まで限定

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX

割引コード BBS29899

!!️定員に限りがあります！ご希望の方はお早めに！

Ottocast Play2Video Ultra （OttoStar）

車内が瞬時にエンターテインメント空間に！

アダプター価格で、まるで AIBOXクラス の高性能を実現。お好みのアプリを自由にダウンロードして、車内でも思いのままのエンタメ体験をお楽しみいただけます。

対応アプリ例

TikTok、Disney+、YouTube、Spotify、Prime Video、Netflix、IPTV、U-NEXT、Joyn、LINE MUSIC、DAZN、torne mobileなど、人気の10種類以上のアプリを存分にご利用可能です。

さらに ワイヤレスCarPlay・ワイヤレスAndroid Auto にも対応。USBメモリによるコンテンツ拡張やオフライン動画視聴にも対応しており、車内での快適なエンタメ環境を幅広くサポートします。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPPWT4G7

💰 定価 26,999 円の Ottocast Play2Video Ultraが、今なら 16,199 円でお求めいただけます！

割引額 約40%OFF

使用期間 10月22日から11月21日まで限定

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPPWT4G7

割引コード BBS16199

!!️定員に限りがあります！ご希望の方はお早めに！

Ottocast OttoAibox E2

Android 13.0搭載で、車内がまるごとエンタメ空間に！

Google Play対応で、YouTube・Prime Video・Spotify・SNS・ゲームまで、世界中のアプリを大画面で思いのままに楽しめます。

ワイヤレス CarPlay・Android Auto に対応

ケーブル不要でスマホと瞬時に接続。煩雑な配線もバッテリー消耗も心配なし。

8コアCPU＋4GB RAM / 64GB ROMの高性能

高速かつ安定した操作で、動画再生やアプリ操作もスムーズ。車内でのエンタメ体験を最大化します。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC85H2L

💰 定価 39,999 円の Ottocast OttoAibox E2 が、今なら 23,999 円でお求めいただけます！

割引額 約40%OFF

使用期間 10月22日から11月21日まで限定

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC85H2L

割引コード BBS23999

!!️定員に限りがあります！ご希望の方はお早めに！

Ottocast OttoAibox NANO

NANO AI BOX、新時代のスマートドライブを実現。

YouTube、Netflix、Prime Video、TikTok、Disney+、ヤフーカーナビなど、日本で人気のアプリを初期搭載。スマートフォンのようにスムーズな操作で、ドライブ中も多彩なコンテンツを楽しめます。さらに、Google Play対応により、TVer、Googleマップ、Amazon Music、Spotifyなどお好みのアプリも自由にダウンロード可能です。



音声操作にも対応し、「Hey NANO」と話しかけるだけで各種機能を操作可能。「Hey GPT」と呼びかければ、ChatGPT 4.0技術による自然な会話も楽しめます（対応言語：日本語・英語）。

※ 走行中の動画再生は、同乗者向けの機能です。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ366H7

💰 定価 60,999 円の Ottocast OttoAibox NANO が、今なら 41,479 円でお求めいただけます！

割引額 19520円

使用期間 10月22日から11月21日まで限定

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ366H7

割引コード BBS41479

!!️定員に限りがあります！ご希望の方はお早めに！

Ottocast Mirror Touch

カーナビとスマホの“完全連携”を実現。

「Mirror Touch」は、市場で唯一、カーナビとスマートフォンの双方向操作を可能にした革新的デバイスです。スマホ画面をそのまま車載ディスプレイに1:1ミラーリングでき、スワイプ・スクロール・タップなどの操作もディスプレイ上で直感的に行えます。

ナビアプリ、動画アプリ、ゲームアプリなど、すべてのアプリと高い互換性を実現。カーナビでの追加ダウンロードは不要で、スマホと同様の快適な操作性を体験できます。

さらに、NetflixやTVerなどの動画アプリも著作権制限による再生エラーなしでスムーズに視聴可能。

※走行中の動画再生は、同乗者向け機能です。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD3K6NHS

💰 定価 23,999 円の Ottocast Mirror Touch が、今なら 15,399 円でお求めいただけます！

割引額 約35%OFF

使用期間 10月22日から11月21日まで限定

直通 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD3K6NHS

割引コード BBS15399

!!️定員に限りがあります！ご希望の方はお早めに！

▼割引コード使用の手順

ステップ１.

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ２.

注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。

‍♀️オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。 ‍♀️

■日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適を取得しています。

無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。

日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

⭕使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。

⭕1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心してご利用いただけます。

オットキャスト 公式サイト

ブランドページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/ottocast

ブランドページ（楽天）：https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/

YouTube：https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter)： https://x.com/OTTOCAST_AMZ

Instagram：https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/

