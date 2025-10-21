【ABC-MART限定】『仮面ライダーゼッツ』コラボモデルのキッズシューズが10月23日より発売！ららぽーと横浜、あべのキューズモールで仮面ライダーゼッツと撮影＆握手会も開催

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、9月に放送を開始した『仮面ライダーゼッツ』とHAWKINS「MACH GT（マッハGT）」のコラボシューズを10月23日（木）より全国のABC-MARTおよびABC-MART公式オンラインストアにて発売します。

また、10月25日（土）にららぽーと横浜、11月9日（日）にあべのキューズモールにて商品をご購入いただいた方を対象に、仮面ライダーゼッツとのグリーティングイベントも開催します。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/enkkidmna/

■４つのフォームに合わせたカラー展開と「光る」ベルトストラップ

仮面ライダー史上初となる、“胸に巻く変身ベルト”「ゼッツドライバー」をモチーフに、シューズベルトをななめに取り付けた本商品は、歩くたびに振動によってベルト部分が光る仕掛けが施されています。アウトソールには近未来感を演出するクリアパーツを採用し、アッパー部分には仮面ライダーの特徴的な六角形柄のスーツをイメージしたメッシュ素材を使用しています。インソールにも仮面ライダーゼッツをプリントし、履くときに靴の左右がわかりやすい仕様になっています。カラーはフォームチェンジをイメージした全4色展開です。

■購入者限定グリーティングイベントについて

対象店舗にてイベント当日に仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデルを購入された方を対象に、仮面ライダーゼッツと撮影・握手ができるグリーティングイベントを開催いたします。

【イベント概要】

１.10月25日（土）

対象店舗 ：ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと横浜店

（〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 1F）

イベント会場：ららぽーと横浜 ノースストレートLaLaCUBE

イベント時間：１.12:00～ ２.14:00～ ３.16:00～ ４.18:00～

販売開始時間：10:00開店と同時に販売を開始いたします

２.11月9日（日）

対象店舗 ：ABC-MART GRAND STAGE あべのキューズモール店

（〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6-1 2F）

イベント会場：あべのキューズモール アーバンアベニュー

イベント時間：１.12:00～ ２.14:00～ ３.16:00～ ４.18:00～

販売開始時間：10:00開店と同時に販売を開始いたします

参加方法等の詳細は特設サイトをご確認ください。

URL： https://www.abc-mart.net/shop/e/enkkidmna/

■商品概要

商品名 ：仮面ライダーゼッツ×MACH GTコラボモデル

カラー(左から)：RED、BLUE、GREEN、PURPLE

サイズ展開 ：16.0cm～21.0cm（0.5cm刻み/20.5cmのみ未展開）

価格 ：6,490円（税込）

■ABC-MARTについて

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：野口実

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映