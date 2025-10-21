“完了”ではなく“価値”を生むプロジェクトへ。AI時代の成功基準をアップデート

株式会社マネジメントソリューションズ

VUCA（不確実性）の時代において、従来の「期日通り・予算通り」の成功基準では、もはやプロジェクトの価値を測ることができなくなっております。

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：金子啓、以下MSOL）と株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小林泰平、以下Sun*）は、2025年10月29日（水）12:00より、「成功したはず」が通用しない時代へ。プロジェクト価値の新常識 ～開発プロジェクトの価値を高めるAI活用事例も解説～と題した無料ウェビナーを共催いたします。

本ウェビナーでは、「プロジェクトの成功基準が変化する中で、いかに‟価値ある成果”を生み出すか」をテーマに、マネジメントとテクノロジーの両面から具体的なアプローチを紹介いたします。

■ 背景

DX推進や新規事業において、市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応するスピードが求められる中、「期日」「予算」「スコープ」などの従来型指標を守るだけでは、組織成果に直結しないケースが増えております。

本セミナーでは、MSOLから「プロジェクトを“完了”から“価値創出”へ進化させるマネジメントの新視点」を、Sun*から、「AIやデジタル技術を活用し、仕様を中心にプロジェクト全体を設計、開発する手法、仕様駆動開発」に触れ、開発現場で品質とスピードを両立しつつ価値を生み出す実践的アプローチをお伝えいたします。

“やり切るプロジェクト”から“評価されるプロジェクト”へ──変革のヒントをお届けいたします。

■ セミナーで得られるポイント

- 成果で測る成功：時間・予算・スコープではなく、顧客満足や事業価値などの成果を重視- 価値を生む視点：プロジェクトを“完了”ではなく“組織の価値を生む活動”へ再定義- AIで支える開発：品質とスピードを両立するAI活用による効率的な開発手法

■ このような方におすすめ

- メンバーの意識を「タスク遂行」から「顧客への価値創造」へ引き上げたいマネジメント職の方- 自分の仕事が本当に顧客や事業に貢献しているか実感できない現場リーダーの方- DX推進や新規事業で、手段が目的化している状況に課題を感じているご担当者様

■ 開催概要

タイトル ：「成功したはず」が通用しない時代へ。プロジェクト価値の新常識

～開発プロジェクトの価値を高めるAI活用事例も解説～

開催日 ：2025年10月29日（水）12:00～13:00

開催形式 ：オンライン（ウェビナー）無料

共催 ：株式会社Sun Asterisk、株式会社マネジメントソリューションズ

お申し込みはこちら :https://lp.sun-asterisk.com/251029_project-success-redefined

■ 株式会社Sun Asterisk

Sun*は「誰もが価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、現在4か国、6都市にて約2,000名のエンジニアやクリエイターが在籍するデジタル・クリエイティブスタジオです。新規事業・デジタルトランスフォーメーション（DX）・プロダクト開発を成功に導くため、「クリエイティブ ＆エンジニアリング」と「タレントプラットフォーム」の、2つのサービスラインを提供しております。

会社名 ：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

設立 ：2013年

代表取締役 執行役員 CEO :小林 泰平

事業内容 ：デジタル・クリエイティブスタジオ事業

Webサイト ：https://sun-asterisk.com

■ 株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くための実行支援を行っております。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとして掲げております。

社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地 ：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役社長兼CEO：金子 啓

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト ：https://www.msols.com