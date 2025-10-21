KENTEM　静岡県との災害応急対策協定締結のお知らせ

株式会社建設システム

静岡県と株式会社建設システム（KENTEM）は、2025年10月21日、県民一人ひとりの防災意識向上と地域防災力の強化を目的とした「地域防災力の向上に向けた連携・協力に関する協定」を締結しました。

本協定では、KENTEMが運営する総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」を活用し、県民に向けた防災情報の発信や、「わたしの避難計画」作成機能の提供を通じて、災害リスクへの理解促進と避難行動の定着を図ります。

民間企業の防災アプリを活用した災害応急対策協定の締結は、静岡県として初の取り組みです。

KENTEMでは、この取り組みを通じて、今後も地域防災力の向上に貢献してまいります。

【協定の主な内容】

■名称

地域防災力の向上に向けた連携・協力に関する協定

■目的

相互に連携・協力し、県民に向けて防災情報を発信することで、県民一人ひとりが災害リスクや正しい避難行動を理解すること、防災意識が高揚することにより、地域防災力の強化に繋げること

■内容

静岡県

・県民に向けて発信する防災情報及びデータについて、提供する。

【地震保険、感震ブレーカーなどを想定】

・KENTEMの運営する総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」に「わたしの避難計画」作成機

能を追加するために必要な情報、データについて提供する。

KENTEM

・KENTEMが運営する総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」を用いて県民に防災情報を

発信する。

・「クロスゼロforファミリー」に「わたしの避難計画」作成機能を追加する。

（静岡県で初の取り組み）

【本リリースに関するお問い合わせ先】

KENTEM（株式会社建設システム）

社長室 鈴木

TEL：0570-200-787

e-mail：kentem.pr@kentem.co.jp