KENTEM 静岡県との災害応急対策協定締結のお知らせ
株式会社建設システム
地域防災力の向上に向けた連携・協力に関する協定
相互に連携・協力し、県民に向けて防災情報を発信することで、県民一人ひとりが災害リスクや正しい避難行動を理解すること、防災意識が高揚することにより、地域防災力の強化に繋げること
静岡県と株式会社建設システム（KENTEM）は、2025年10月21日、県民一人ひとりの防災意識向上と地域防災力の強化を目的とした「地域防災力の向上に向けた連携・協力に関する協定」を締結しました。
本協定では、KENTEMが運営する総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」を活用し、県民に向けた防災情報の発信や、「わたしの避難計画」作成機能の提供を通じて、災害リスクへの理解促進と避難行動の定着を図ります。
民間企業の防災アプリを活用した災害応急対策協定の締結は、静岡県として初の取り組みです。
KENTEMでは、この取り組みを通じて、今後も地域防災力の向上に貢献してまいります。
【協定の主な内容】
■名称
■目的
■内容
静岡県
・県民に向けて発信する防災情報及びデータについて、提供する。
【地震保険、感震ブレーカーなどを想定】
・KENTEMの運営する総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」に「わたしの避難計画」作成機
能を追加するために必要な情報、データについて提供する。
KENTEM
・KENTEMが運営する総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」を用いて県民に防災情報を
発信する。
・「クロスゼロforファミリー」に「わたしの避難計画」作成機能を追加する。
（静岡県で初の取り組み）
【本リリースに関するお問い合わせ先】
KENTEM（株式会社建設システム）
社長室 鈴木
TEL：0570-200-787
e-mail：kentem.pr@kentem.co.jp