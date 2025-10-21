【新商品】職人技が宿る、わずか113gの純チタンの「ポケットチタンコンロ」登場！

株式会社YANA-JAPAN

株式会社YANA-JAPAN（東京都豊島区 社長 谷中祐介）は、純チタン製でわずか113gの超軽量コンロ『ポケットチタンコンロ』を2025年10月18日（土）よりMakuakeにて先行販売を開始いたしました。

【開発の背景】

アウトドア人気の高まりに伴い、「荷物をできるだけ軽くしたい」「どこでも本格的な料理を楽しみたい」というニーズが急増しています。

YANA-JAPANはこの声に応え、新潟県燕三条の熟練職人と共同開発。極薄0.4mmの純チタン板を使用し、軽さ・耐久性・燃焼効率を兼ね備えた“ポケットサイズの本格コンロ”を実現しました。

【商品特長】

1．驚きの軽さ ― わずか113gで、どこへでも

軽量な純チタン素材を採用。登山やツーリング、釣りなど、あらゆるシーンで持ち運びの負担を感じさせません。

2．厚さわずか8mm ― カードのようにポケットへ

折りたたみ時の厚さはわずか8mm。

リュックの隙間やジャケットのポケットにもすっきり収納でき、気軽に“どこでも調理”が可能です。

3．燕三条の技 ― 職人が磨き上げた本格仕上げ

金属加工の名産地・新潟県燕三条で、一点一点を手作業で仕上げ。

高い精度の加工技術が、薄板でも抜群の安定性と耐久性を生み出しています。

4．燃焼効率を追求した16個のエアホール構造

空気の流れを最適化する底面設計により、着火しやすく、安定した火力を維持。

固形燃料・アルコールストーブ・薪など、多様な燃料に対応します。

5．純チタンだからサビに強く、一生モノの耐久性

チタンは高温でも変形しにくく、使用後は水洗いでOK。

焼け色は素材特有の“味わい”として経年変化を楽しめます。

【商品概要】

商品名 ポケットチタンコンロ

材質 純チタン（厚さ0.4mm）

重量 約113g

サイズ 約8mm（収納時）

カラー シルバー／ブラック

発売日 2025年10月18日（Makuake先行販売開始）

販売価格 10,480円（税込）

製造地 新潟県燕市

販売ページ https://www.makuake.com/project/titanconro/

【開発者コメント】

「ポケットに入るコンロをつくりたい」――この挑戦からすべてが始まりました。

40年以上の金属加工技術をもつ職人と共に、軽さ・強さ・美しさを極限まで追求した結果が、この“ポケットチタンコンロ”です。

自然の中でも、日常でも、頼れる相棒としてお使いいただけます。

【会社概要】

| 会社名 | 株式会社YANA-JAPAN |

| 所在地 | 東京都豊島区南長崎1-8-3 |

| 代表者 | 代表取締役 谷中祐介 |

| 事業内容 | 釣具・アウトドア用品の企画、販売、輸出入 |

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社YANA-JAPAN

広報担当：yanakka@gmail.com