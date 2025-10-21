次世代AI検索Felo、複数のAIエージェントが協働するドキュメント統合プラットフォーム「LiveDoc」を提供開始

Felo株式会社

次世代AI検索・エージェントプラットフォーム「Felo（フェロー）」を開発・提供するFelo株式会社（本社：東京都千代田区 以下Felo）は、複数の専門AIエージェントが協働するドキュメント統合プラットフォーム「LiveDoc」の提供を開始したことをお知らせいたします。従来のドキュメント作成ツールとは異なり、ユーザーが選択・指示を与えるだけで、資料収集から最終納品まで、すべての工程を一つの画面内で完結できる革新的なソリューションです。

「LiveDoc」開発背景 ～ビジネスドキュメント作成業務の効率化と品質向上~

ビジネスの現場では、営業提案書、市場分析レポート、企画資料など、様々なドキュメント作成が日常的に行われています。しかし、業界を問わず、複数のプラットフォーム間でのデータ移行に伴う手間、フォーマット変換時のレイアウト崩れ、特定業界への内容カスタマイズが難しい、複数言語での資料作成に対応する手段が限定的といった課題があります。

既存のドキュメント作成ツールやAIツールにおいては、PDF、Word、PowerPoint、Excelなど異なるファイル形式を組み合わせての処理が不可能であり、ユーザーが手動で複数ツール間を切り替えながら作業を行う必要がありました。また、単一フォーマットでの生成に対応した製品であっても、生成後の調整や修正に多くの時間を要していました。

Feloでは、このような課題を踏まえて、複数の専門AIエージェントが協働し、ドキュメント作成業務全体をカバーするプラットフォームの開発に着手し、この度「LiveDoc」の提供を開始いたしました。

LiveDocの特長～AIエージェント協働による業務効率化~

1.資料収集から納品まで、ワンストップで完結するワークフロー

LiveDocは、単なるドキュメント作成ツールではなく、複数の専門AIエージェントが協働するワークスペースです。統括エージェント、リサーチエージェント、ライティングエージェント、デザインエージェント、翻訳エージェントが、それぞれの専門領域で連携し、ユーザーのプロジェクト全体を俯瞰しながら作業を進めます。

- 統括エージェント：ユーザーの要求を理解し、タスクに分解- リサーチエージェント：必要な資料の収集と整理- ライティングエージェント：コンテンツの改稿・拡張- デザインエージェント：企画立案と成果物の制作- 翻訳エージェント：多言語対応

従来のツールでは複数プラットフォーム間でのインポート・エクスポート、コピー&ペーストの繰り返しが必要でしたが、LiveDocではこれらのプロセスすべてが一つのWebページ内で完結します。直感的なインターフェース設計により、ほとんどのユーザーは30分以内に基本操作を習得できます。

2.PDF、Word、PowerPoint、Excelなど複数フォーマットを自由に組み合わせた処理

LiveDocキャンバスは、PDF、DOCX、PPTX、Excel、Markdown、テキストファイル、URLなど、複数の異なるファイル形式を無制限に組み合わせて処理できます。既存のファイルをアップロードするだけで、すぐに利用を開始できます。キャンバス上の複数のドキュメントを選択すると、エージェントが以下を実行します：

インテリジェント統合：複数のドキュメントから核心情報を抽出して統合

フォーマット変換：ワンクリックで異なる形式の成果物を生成

シーン適応：同一コンテンツを投資家向けPowerPoint、顧客向けPowerPoint、Webページなど、目的に応じた形式に自動変換

3.ドキュメントの進化と更新

LiveDocのエージェントは、ドキュメント作成後も、ユーザーの指示に応じてドキュメントの内容を進化させることができます。

インテリジェント適応進化：営業提案書の内容を「金融業界の顧客向けに変更」と指示すると、事例、データ、業界用語、課題記述がインテリジェントに置換されます。

コンテンツのリアルタイム進化：市場レポート内のデータやトレンドグラフが最新の情報源を自動追跡して更新されるため、常にコンテンツの時宜性と正確性が保たれます。

形態の自由な進化：同一コンテンツを詳細版、簡略版、SNS投稿、メールニュースレターなど、異なる形式へ自動変換します。

4.デザインエージェントによる高品質な資料制作

膨大なデザイン知識を保有するデザインエージェントは、ユーザーの意図に基づいて、テキスト表現の最適化、フローチャート設計、グラフ作成、コンセプト画像生成、図文混合レイアウトなどを全自動で完成させます。従来のテンプレート型生成とは異なり、各ページがデザイナー級の作品として制作されるため、二次的な美化作業は不要です。

LiveDocの技術的優位性

マルチエージェント協調アーキテクチャ

LiveDocは業界最先端のマルチエージェント協調システムを採用しています。統括エージェント、専門エージェント、品質管理エージェントが階層的に構成され、エージェント間の情報共有と同期をリアルタイムで実現し、並行処理による効率の最大化と動的なタスク割り当てを行います。

深層学習による高度な理解能力

ドキュメントの深層的な意味理解、ユーザー意図の正確な把握、業界知識の自動適用により、ユーザーの要求に対して適切な対応が可能です。また、文書の論理構造を自動認識し、重要情報の優先順位付けと階層関係の最適化を行います。

継続的な学習と進化

ユーザーの編集と調整から学習し、個人の好みとスタイルを記憶してパーソナライズされた提案を提供します。また、最新の業界トレンドを追跡し、専門用語データベースを継続的に更新し、ベストプラクティスを自動適用します。

セキュリティとコンプライアンス

業界標準のセキュリティプロトコルを採用し、すべてのデータは暗号化されます。エンタープライズ版では専用サーバーオプションも提供しており、既存のシステムやワークフローとシームレスに連携できるAPI統合も可能です。生成されたすべてのコンテンツの著作権はユーザーに帰属します。

従来のツールとの比較

期待される効果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154901/table/14_1_0e064b07f9a0726cd463994dea3912c4.jpg?v=202510220426 ]

ドキュメント作成業務の時間が大幅に削減でき、資料の企画から納品までの全工程が効率化されます。複数ツール間での切り替えが不要となるため、作業の煩雑性が解消され、より戦略的な業務に時間を充てることが可能になります。また、デザインやライティングの専門知識がなくても、一貫性のある高品質なドキュメント制作が実現できます。

おすすめのユーザー・業界

コンサルティング業界、金融業界、人材業界、製造業、教育・研究機関など、大量のドキュメント作成が必要な業界のビジネスパーソンにおすすめです。

Feloについて

- 複数の資料から情報を統合して新しいドキュメントを作成する必要があるコンサルタント- 定期的な市場分析レポートや競合分析資料の作成に携わるアナリスト- 多言語対応が必要な営業・企画担当者- 大量の提案資料を効率的に作成する必要がある営業チーム

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。

Felo導入企業の活用事例

コンサルティング業界 ：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

金融業界 ：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

人材業界 ：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

製造業 ：製品比較調査、市場動向レポート作成

教育・研究機関 ：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援

Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。

https://felo.ai/ja/search

会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。

社 名 Felo株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 新丸の内ビルディング10階

設立年月 2024年7月16日

運営 URL https://felo.ai/ja/search

本件に関するお問い合わせ

Felo株式会社 広報担当

E-mail：media@felo.ai

（メディア掲載・取材のご相談もお気軽にご連絡ください）