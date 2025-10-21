加熱除菌※1で１シーズンお手入れ不要※2。cado史上初のオートクリーン加湿器「STEM 500H（ステム 500エイチ）」がMakuake応援購入総額1億円突破！

株式会社カドー



“空気をデザインする We design for atmosphere.”をコンセプトに、空気清浄機や加湿器などの開発・販売を手がける株式会社カドー（本社:東京都港区⽩金台4-2-11 代表取締役社長:古賀宣行）は、STEMシリーズ初となるオートクリーン加湿器「STEM 500H」を一般発売に先駆けて、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて2025年9月27日（土）より先行公開を行い、プロジェクトスタートから約3週間で応援購入総額1億円を突破しました。（初日応援購入総額6,100万円）

現在、カドー公式オンラインストア※にて先行予約受付中です。

※カドーオンラインストア・カドー公式ストア Yahoo!ショッピング店

（カドー公式ストア Amazon店・カドー公式ストア 楽天市場店は、順次予約開始予定）

STORY

cado史上初の加熱除菌※1できる加湿器。清潔で１シーズンお手入れ不要※2、1/6の電気代※3の最新モデル「STEM 500H」が誕生しました。

超音波式と加熱式を融合した独自のハイブリッド加湿テクノロジー「クリーンヒート」（特許出願済）を搭載。必要な部分だけを効率的に加熱することで、清潔さと省エネ性を両立しました。

加熱による清潔さと安心感。イージーメンテナンスで１シーズンお手入れ不要※2。1/6の電気代※3に抑えた超省エネ設計で家計にも優しい。そんな家族みんなに寄り添う、STEMシリーズ史上最高の加湿器です。

加湿器の悩みに終止符を。cadoから生まれた新しい空気の答えです。

※1、※2、※3参照。

NEW TECHNOLOGY

※画像内のCGはイメージです。

【01】99.9% 加熱除菌※1

加熱除菌（低温 約70℃）で細菌、酵母、カビなどの雑菌を99.9%抑制します※1。さらに、スチーム式加湿器に比べて低温で加熱するので、やけどの心配が少なく、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

※1

評価機関：一般財団法人 北里環境科学センター報告書番号：北生発2025_0067号

日本電機工業会自主基準HD-133「加湿器用水内のカビ・細菌に対する抑制性能評価試験」準拠

対数減少値が2.0以上のとき、カビ・細菌に対する抑制性能があると判断される。

カドー加湿器 STEM 500Hを用いた加湿水槽内の除去性能評価試験（水量約400cc）。

自動加温モードにて運転。

・試験は試験用安全キャビネット内で実施しており、実使用空間ではございません。

・全ての菌を除菌できるわけではありません。

【02】１シーズンお手入れ不要※2

運転停止（電源オフ）中でも水槽部に水がある場合は、クリーンヒート機能が12時間に1回、自動で加熱除菌し水槽をリフレッシュ。

ピンクカビ、ぬめり、バイオフィルムなどの発生を抑制するので、1シーズンお手入れ不要※2。こまめに掃除をする必要がなく、メンテナンスのわずらわしさがありません。

※2

・試験条件：平日1日8時間(加湿量:弱)で8時間加湿+1日2回(約12時間ごと)に加熱運転を実施。

・加熱運転完了後の水槽の水を1日1回採取し、専用培地で24時間培養して菌の数を確認する除菌効果の試験です。

(１シーズン/90日間)

・自社試験の結果であり、ご使用環境により汚れやぬめりなどが付着している場合はお手入れが必要です。

【03】1/6の電気代※3

水を必要な分だけ加熱する超省エネ設計で、スチーム式加湿器と比較して6ヶ月の電気代を約1/6※3に抑えながら、雑菌の繁殖を抑制。清潔で安心なうるおいを届けます。

※3

・全国家庭電気製品公正取引協議会が目安として定めている電力料金単価：31円/kWh

・一般的な加熱式加湿器（消費電力：410W）を1日8時間運転したときの消費電力：3280W

・STEM 500Hをマニュアル強運転(消費電力：32W)で、1日8時間加湿、加熱運転(消費電力：143W、1日2回約2時間)を実施した場合の1日あたり消費電力：542W

【インテリアや床が濡れないマイクロミスト】

OTHER FUNCTION

噴霧されたミストをリフレクタで反射・分散させ、粒子を均一に揃えることで、超微細なミストを実現。素早く気化し、床や壁を濡らさず、空気だけを潤します。

【パワフルミストでお部屋を満たす】

コンパクトながら、最大500mL/hのパワフルな加湿量でお部屋を潤します。

・対応畳数：木造和室：8.5畳 プレハブ洋室：14畳

・タンク容量：5L

【眠りを妨げない静音性】

運転音は35dBA～39dBAと寝室やリビングでも気にならない静けさ。快適な潤いを、音を感じさせずに届けます。

【フィルターカートリッジでさらに清潔。ホワイトダスト※を抑制】

水道水に含まれるカルシウム成分によるホワイトダストの発生は、超音波式特有の問題。

「STEM 500H」はフィルターカートリッジに高性能イオン交換樹脂を使用することで、ホワイトダストの発生を99%※以上抑制します。

※自社測定方法による付属カートリッジのカルシウム除去能力試験。（CT-C620による試験。STEM 500Hのカートリッジも同じ内部構造です。）ご使用になられる水道水の成分や硬度により除去効果や寿命は異なります。また、フィルターは定期的な交換が必要です。

【開口が大きく給水もお手入れも簡単】

約5Lと大容量のタンクは、開口が大きく給水もお手入れも簡単。

【使いやすいシンプルな操作パネル&照明機能】

直感的に分かるシンプル設計で、必要な機能をワンタッチで操作。

オートモードはお部屋の湿度に合わせて自動調整、ナイトモードは静かに控えめ加湿、急速モードはパワフルに加湿、マニュアルモードではお好みに合わせて3段階の加湿量が設定可能です。1/4/8hのオートオフ設定や照度調整も可能。

また、湿度に応じてタンク下部LEDの色が切り替わります。

【移動もラクに】

軽量ボディと持ちやすい取っ手で、持ち運びも簡単。電源コードもワンタッチで着脱可能でスムーズです。

FOR EVERYONE

オートクリーン加湿器「STEM 500H」はみんなに嬉しい

小さいお子さまがいるご家庭に

・忙しい毎日にこまめなお手入れが不要だから、ラクに清潔。

・スチーム式加湿器よりも低温で加熱するから、やけどの心配が少ない。

・超省エネで家計にもやさしい。

健康を気にする方に

・加熱除菌された清潔な潤いで、乾燥を防ぐ。

高齢のご家族に

・シンプル操作で簡単に使え、音も静か。

・両親へのプレゼントにも。

自分らしさと健やかさを大切にする方に

・おしゃれなデザイン、清潔さ、潤い。すべてを満たす。

What is cado?

「空気をデザインする」をコンセプトに掲げ、“美しい空気”と“心地よい空気感”を創出するブランドのcado（カドー）。「圧倒的な技術力」とそれを活かす「美しいかたち」の両軸を備えるため、こだわりのあるモノづくりを大切にしています。

鈴木 健 | KEN SUZUKI

カドー取締役副社長、デザイナー、カドー クリエイティブディレクター。東芝にて家電や情報機器のデザイン・デザインマネジメントに従事。アマダナへ移籍し、プロダクトデザインおよびデザインマネジメントを担当した。現在は、カドーのクリエイティブディレクション全般を担う。iF DESIGN AWARD、レッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン賞など多数受賞。

SPEC

製品名： オートクリーン加湿器 STEM 500H（ステム500エイチ）

型名： HM-C500H

販売予定日： 2025年11月17日（月）

価格： 定価33,000円（税込）

本体色： クールグレー・ホワイト・ブラック（Makuake/直営ストア限定）

電源： AC 100V 50-60Hz

適用床面積： 木造和室: 14 m² (8.5畳)・プレハブ洋室: 23 m² (14畳) ※1

運転モード： 間欠・弱・強・急速（30分間）

消費電力： 間欠42W(133W)・弱20W(140W)・強32W(143W)・急速（30分間）40W ※2

加湿量： 間欠50 mL/h・弱150 mL/h・強350 mL/h※4・急速（30分間）500 mL/h ※3

運転音： 間欠39 dBA※5・弱35 dBA・強37 dBA・急速（30分間）39 dBA

外形寸法： 直径 約245 × 高さ 約315 mm

質量： 約3.1 kg

タンク容量： 約5 L

電源コード長： 約1.8 m

付属品： 取扱説明書（保証書）、電源コード、フィルターカートリッジ CT-C500※6

※1 急速モード運転時。日本電機工業会規格JEM1426に基づく試験方法により算出。

※2 ( )内は加熱運転中の消費電力。

※3 室温20°Cの場合。室内の温度や湿度、水温によって加湿量は変わります。

※4 加熱運転中は水温を上昇させるために加湿量が低下します。

※5 加湿動作中における最大値となります。

※6 寸法 直径 約149 × 高さ 約40 mm (最大突起含まず)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ブランド

We design for atmosphere. 空気をデザインする

cadoは 美しい “空気” と 心地良い “空気感“ を創出するブランドです。



企業情報

製造・販売元：株式会社カドー（東京都港区白金台 4-2-11）

製品ラインアップ：空気清浄機、加湿器、除湿機、除菌脱臭機、理美容製品 etc.

オフィシャルサイト：https://cado.com/

取扱店舗：家電量販店、百貨店、インテリアショップ、カドーオンラインストア



本製品のリリース、広報に関するお問い合わせ

株式会社カドー 担当：金崎・所

03-6455-7610 / press@cado.co.jp