日本製センサーを採用し、見えない危険を見える安心に！NESTOUTシリーズより、アウトドアシーン特化型の一酸化炭素アラーム 2製品を新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、NESTOUTシリーズよりキャンプなどのアウトドアシーンに特化した、一酸化炭素アラーム2製品を新発売いたしました。



炭火やストーブ、発電機などから発生する一酸化炭素（CO）を検知し、アラームでお知らせすることで、テントやタープ、車内での一酸化炭素中毒を未然に防ぎます。検知には、ガスセンサーで世界トップクラスのシェアを誇るフィガロ技研株式会社の日本製・高性能センサーを搭載しており、環境の湿度変化に強く、CO以外の気体には誤反応しにくい高い安定性を実現しています。アウトドアでも使いやすい防水・防塵機能に加え、温度計と湿度計も搭載した3in1モデルと、ベーシックモデルの2製品をご用意しております。いずれも屋外での使用に配慮し、視認性の高いバックライト付き液晶を採用しています。

日本製センサー搭載で、高い検知精度を実現!

- 一酸化炭素の検知には、ガスセンサーで世界トップクラスの生産量を誇るフィガロ技研株式会社の日本製・高性能センサーを搭載しています。環境の湿度変化に強く、CO以外の気体には誤反応しにくい高い安定性を実現しています。- 全ての量産品に対し、実際に一酸化炭素を用いて感度調整と表示値の検査を行っています。- 気温・経年劣化・電池電圧の変動を調整する高精度補正機能を搭載し、過酷なアウトドア環境でも正確な表示が可能です。- COアラームは故障していても気づきにくいのが一般的ですが、本製品は「自己診断機能」によってセンサーの故障を検出し、アラートでお知らせします。※故障の内容によっては、自己診断機能で検出できない場合があります。

1回の満充電で約5日間稼働!

- 1回の満充電で約5日間稼働できます。- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))充電式です。キャンプ中に電池切れをしても、モバイルバッテリーですぐに充電できます。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.- 本製品への充電時間の目安は、約2.5時間です。※出力5V/1A以上の充電器をご使用ください。- 持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

防水・防塵機能に加え、温度計と湿度計も搭載!一酸化炭素アラーム 3in1モデル

- アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)の、温湿度計を搭載した一酸化炭素アラームの3in1モデルです。- 温度計・湿度計搭載モデルです。- 電源を入れるとCOの検知を開始し、同時に3in1モデルでは温度と湿度を表示します。CO検出中に記録された最高値を「peak」値として表示します。- 屋外の砂埃や雨、テント内の湿気から本体を守るIP54等級の防水・防塵性能に対応しています。

高い検知精度を実現!一酸化炭素アラーム ベーシックモデル

- アウトドアに特化したブランド NESTOUT(ネストアウト)の一酸化炭素アラーム ベーシックモデルです。

その他の共通特長

- 屋外でも視認性の高いバックライト付き液晶を搭載しています。- アラーム音量は3段階(大・小・ミュート)で設定ができます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

アウトドアに特化した"NESTOUT(ネストアウト)"シリーズ

NESTOUT(ネストアウト)>https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00084/

製品詳細

NESTOUT 一酸化炭素アラーム 3in1

型番：OD-NESTCOM1BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/OD-NESTCOM1BK.html

NESTOUT 一酸化炭素アラーム ベーシック

型番：OD-NESTCOS1BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/OD-NESTCOS1BK.html

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

