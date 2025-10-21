ケーブルの持ち運び不要！外出先で電源が確保できない場所でも仕事を継続できる20,000mAhのモバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ケーブルの持ち運びが不要な、20,000mAhのケーブル一体型モバイルバッテリーを10月下旬より新発売いたします。



USB Power Deliveryによる最大67W出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンも充電可能。外出先での急な電池切れの際にも安心です。また、LEDパネルで残量を1％単位で確認できるため、充電のタイミングを逃さず、旅行や出張など様々なシーンで快適にご利用いただけます。

最大出力67Wでさまざまな機器の充電が可能!20,000mAhのケーブル一体型モバイルバッテリー

- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル一体型・20,000mAh容量のモバイルバッテリーです。- バッテリーとケーブルが一体型なので、ケーブルの持ち運びが不要。旅行や出張の際に活躍します。- USB Power Deliveryに対応し、67Wでの出力が可能です。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。また、タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。複数の機器を同時に充電する場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。- USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。- 複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。※同時出力時は、2ポート・3ポートの場合どちらでも合計最大出力15Wを分配して充電を行います。

LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認可能!充実した充電機能搭載

安心・安全設計

- 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる"まとめて充電"に対応しています。※本製品はパススルー充電に対応しており、内蔵するバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。- 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。※USB-Aポートのみ対応します。- 接続機器を見分けて最適な充電を行う"おまかせ充電"に対応しています。※USB-Aポートのみ対応します。- USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。- 本製品(バッテリー容量20,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約6.6回、3,000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で、電源をオフにした状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。- LEDパネルでバッテリー残量を1％単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。- モバイルバッテリーへの充電は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートで行うことが可能です。※本製品を充電する際のAC充電器は67W以上を推奨します。67W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、製品仕様に記載の時間では満充電にならない場合があります。- Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)対応です。※Nintendo Switch(TM)ドックでのご利用には対応していません。※Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。※実際の使用環境や管理方法によって寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。- 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。- 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下のため、機内持ち込みが可能です。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い製品です。- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です。※工場出荷時に70％程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.- 本製品は一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

残量が見えるケーブル一体型モバイルバッテリー(20,000mAh/67W)/ブラック

型番：DE-C77-20000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C77-20000BK.html

残量が見えるケーブル一体型モバイルバッテリー(20,000mAh/67W)/ホワイト

型番：DE-C77-20000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C77-20000WH.html

