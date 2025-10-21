つけっぱなしでも邪魔にならない！パソコンやスマートフォンで直接データ交換ができるUSB Type-Cポートの超小型USBメモリを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、パソコンなどのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに直接挿して使える、高速USB 5Gbps対応のUSB Type-Cメモリ(全4容量)を10月下旬より新発売いたします。



本体の出っ張りが少ない超小型設計により、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならず、そのまま持ち運ぶことができます。USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、動画や画像などのデータを、直接挿してすぐに移動・バックアップできます。Windows、Mac、スマートフォン、タブレットなど、異なるデバイス間のデータ共有も本製品ひとつで可能です。USB 5Gbps対応で、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています(当社実測値)。

また、当社Webサイトからダウンロードして無償で利用できるセキュリティソフトをご用意。登録済みのパソコンでは認証操作が不要で、利便性と安全性を兼ね備えています。Windowsだけでなく、Mac(macOS)にも対応しています。

https://streaming.video-b.com/streaming/c6dc36190e9ac558a002012f72061ee33e5ec950

超小型設計！挿したままでも持ち運べる

- 超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。- USB Type-Cコネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。- Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品ひとつで可能。- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています(※1)。- USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。- Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。- 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。- スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です(※2)。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみを搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。※1：最大転送速度は当社環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※2：当社ファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。▲ 本体の出っ張りが少なく(約9mm)、挿したままでも邪魔になりにくい▲ USB Type-Cポートに対応▲ 製品画像32GB～256GBの4容量▲ グレーとブラックを組み合わせたカラーデザイン

安心のセキュリティ機能！選べる2種のセキュリティソフトでデータを保護

- 当社Webサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。- 「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)でUSBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。- 「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万が一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。- セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。- 対応機種：Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応OS：Windows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 15/14/13- インターフェース：USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0- コネクター形状：USB Type-C- データ転送速度：読み込み最大200MB/s(※1)- 外形寸法/重量：幅約20×奥行約14×高さ約9mm(コネクター含まず)/約3g※1：最大転送速度は当社環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

＜32GB＞

型番：MF-CFU3032GGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MF-CFU3032GGY.html

＜64GB＞

型番：MF-CFU3064GGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MF-CFU3064GGY.html

＜128GB＞

型番：MF-CFU3128GGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MF-CFU3128GGY.html

＜256GB＞

型番：MF-CFU3256GGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MF-CFU3256GGY.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一