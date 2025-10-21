電気と光回線で「トークン」がもらえる新時代到来 ─ リミックスでんき・GMOインターネットと連携した「クリプトニンジャでんき」「クリプトニンジャひかり powered by GMOとくとくBB」誕生！

株式会社フィナンシェ

株式会社フィナンシェ（代表取締役 國光宏尚、以下フィナンシェ）は、株式会社リミックスポイント（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 高橋 由彦、以下リミックス）および、GMOインターネット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 伊藤 正、以下GMOインターネット）と連携し、クリエイターのためのキャラクターブランド「CryptoNinja（クリプトニンジャ）」のトークンエコノミーコミュニティ「にんプラ（Ninja DAO Plus）」と連携したコラボレーションサービス「クリプトニンジャでんき」「クリプトニンジャひかりpowered by GMOとくとくBB」を2025年10月21日（火）より開始することをお知らせいたします。

「トークンプラス×にんプラ」第三弾サービスは、電気と光回線が同時にリリース！

NFT、テレビアニメ、トレーディングカード（TCG）など、着実に展開が加速している「CryptoNinja（クリプトニンジャ）」が、FiNANCiEの「トークンプラス」の仕組みを活用して開始した「にんプラ（Ninja DAO Plus）」。

第一弾サービスの格安SIMブランド「クリプトニンジャモバイル」、第二弾のFiNANCiE エポスカード クリプトニンジャに続き、第三弾サービスとして電気と光回線が登場します。

日々の生活インフラを使うだけで「にんプラトークン」が貯まる、最先端のトークンエコノミー体験をお楽しみください。

クリプトニンジャでんき（リミックスでんき）

「クリプトニンジャでんき」は、株式会社リミックスポイントが提供する電力サービス「リミックスでんき」と連携した、トークン還元型の新しい電気サービスです。

毎月の電気料金の支払いに応じて限定FiNANCiEポイントが付与され、貯まったポイントを「にんプラトークン」の購入に利用することができます。

・基本料金と従量料金の単価が固定のシンプルで分かりやすい料金体系

・電気料金の支払い金額に応じて限定FiNANCiEポイントを付与

・貯まったポイントで「にんプラトークン」を購入可能

未来まで明るく照らせる電力サービス──そんな新しい形のエネルギー体験をお届けします。

▼「クリプトニンジャでんき」詳細・お申し込みはこちら

https://ninjadao-plus.com/denki

クリプトニンジャひかりpowered by GMOとくとくBB

「クリプトニンジャひかりpowered by GMOとくとくBB」は、GMOインターネットが提供する「GMO光アクセス」と連携したトークン還元型の光回線サービスです。

月々のインターネット料金に応じてFiNANCiE限定ポイントが付与され、「にんプラトークン」の購入に利用できます。

・NTTフレッツ光回線を利用した高速・安定通信

・IPv6対応、工事費実質無料キャンペーン実施中

・月額料金に応じて限定FiNANCiEポイントを付与

・貯まったポイントで「にんプラトークン」購入可能

インターネットを使うほど、応援が広がる。

トークンエコノミーが、あなたの通信生活とつながります。

▼「クリプトニンジャひかりpowered by GMOとくとくBB」詳細・お申し込みはこちら

https://ninjadao-plus.com/hikari

サービス共通概要

・サービス提供主体：株式会社リミックスポイント（電気）／GMOインターネット株式会社（光回線）

・ポイント還元：限定FiNANCiEポイント（にんプラトークンの購入に利用可能）

・サービス開始日：2025年10月21日（火）

※内容は予告なく変更となる場合がございます。詳細は各申込ページをご確認ください。

「にんプラ」で目指す夢

本サービスを通じて得られた収益は、クリプトニンジャのDAOコミュニティ「Ninja DAO」の運営費に活用されます。

収益が好調に発生していった場合は、利益の一部を活用してトークンのバイバックを実施することも検討しています。

クリプトニンジャ/CNPのファンのみなさまは、ぜひ「クリプトニンジャでんき」「クリプトニンジャひかり」を通じて、日常生活から応援の輪を広げていただけると幸いです。

▼「にんプラ」コミュニティはこちら

https://financie.jp/users/ninjadaoplus

株式会社リミックスポイントについて

リミックスポイントは、電力小売、省エネ支援、蓄電池などのエネルギー活用事業に加え、ビットコインを中心とする暗号資産の備蓄も手がける多角的な事業を展開しています。「エネルギー×テクノロジー」の両輪で、持続可能な社会の実現を目指しています。



「リミックスでんき」では、最適な電源調達と電力コストの最適化を追求し、高圧から一般家庭まで幅広い電力供給を通じて、お客様のパートナーとして事業や生活をサポートしています。

公式サイト：https://remixpoint.co.jp/

リミックスポイント公式X（旧Twitter）：https://x.com/remixpoint_x

リミックスでんき公式X（旧Twitter）：https://x.com/remixdenki



GMOインターネット株式会社について

GMOインターネット株式会社は、GMOインターネットグループのインターネットインフラ事業と広告・メディア事業の強みを融合すべく、2025年1月1日に新体制で始動しました。

インターネットインフラ事業の強固な収益基盤と、インターネット広告・メディア事業のそれぞれの強みを最大限に活かし、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けし、AIで新たな未来を創る価値創造に挑戦してまいります。

公式サイト：https://internet.gmo/

株式会社フィナンシェについて

フィナンシェは、Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、400以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

フィナンシェ｜FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ：App Store

https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162

アプリ：Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact







