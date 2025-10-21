Another worksが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史）は、株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」が導入されたことをお知らせします。

導入の背景

Another worksは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げ、複業業界をリードしています。

その中で、社員の幸福度を高めることが業績につながると考え、会社として「社員の挑戦と安心を両立させたい」という想いがあり代表からもメッセージを常に発信していました。

一方で、体調を崩してしまったとしても「病院に行く時間を取るのが面倒」「病院に行きたいタイミングで空いていなかった」など、病院に行けていない社員がいるのではないかという課題が懸念されていました。こうした状況に対し、従業員が心身ともに健やかに挑戦し続けられる環境を早期に整備するため、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

Another worksの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、Another works 経営管理部の吉川様・上平様に、アンドエルワーク導入の背景や具体的な活用方法、導入後の社内の反響についてお話を伺いました。

Another worksが目指す「挑戦」と「安心」の両立、オンライン診療の利便性、ストレスチェックの活用など、複業という働き方を推進する組織のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼社員の挑戦を支える福利厚生とは？Another worksが選んだオンライン診療

https://www.and-l.com/media/interview-another-works

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するサーベイなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社Another worksについて

株式会社Another worksは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げ、業界初となる豊富な即戦力複業人材のデータベースから、気になるタレントに直接アプローチできる「複業クラウド」の企画・開発・運営を行っています。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

設立日：2019年5月7日

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

会社HP：https://anotherworks.co.jp

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※「産業医紹介」は追加オプションとなります。