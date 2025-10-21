快適さをプラス！90°折りたたみ＆180°スイング対応のアームレストを10月17日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工具不要で簡単に設置でき、左右180°スイングと90°折りたたみ収納に対応した、長時間のデスクワークでも腕や肩の疲れを軽減し、快適な作業環境をサポートするクランプ式アームレスト「200-TOK026BK」を発売しました。

おすすめポイント

・180°スイング＆90°折りたたみで使いやすく省スペース

・工具不要で簡単取り付け＆耐荷重5kgの安心設計

・柔らかクッションで長時間使用でも腕・肩の疲労を軽減

掲載ページ

肘置き クランプ 折りたたみ アームレスト ひじ掛け 疲労軽減 180°回転 リストレスト 90°折り畳み 後付 デスクワーク

型番：200-TOK025BK 販売価格：3,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-TOK026BK

特徴を動画で見る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xeTPLQgzrRY ]

■180°スイングで自由な動きに対応

アーム部分は左右180°スイングし、腕の動きに合わせて自然に追従。マウス操作だけでなく、読書やタブレット操作など、多彩なシーンで活躍します。可動性と安定性を両立し、ストレスのない操作感を実現しました。

■使わないときは90°折りたたみ、省スペース設計

折りたたみ機構を搭載し、使用しないときは90°上に折りたためるため、デスク周りをすっきり保てます。限られたスペースでも快適な作業環境を維持でき、収納時も邪魔になりません。シンプルで実用的な設計が魅力です。

■肘を支えて快適作業、疲労を大幅軽減

正しい姿勢をサポートして腕や肩にかかる負担をやわらげるアームレストです。肘を自然な高さで支えることで姿勢をサポートし、作業効率を向上。マウス操作やタイピング時の疲れを軽減し、在宅勤務やオフィスワークをより快適にします。

■工具不要！クランプで簡単取り付け＆安心設計

金属製クランプをデスクに挟むだけでしっかり固定でき、工具は一切不要。取り付け幅は約1～5cmと幅広く、様々なデスクに対応します。また耐荷重も5kgあり、安心して使用がで切る設計になっています。

■柔らかクッションで長時間の作業も快適

リストレスト部分は肌触りがよくやわらかいPUスポンジ素材で、心地よい使用感を実現。デスクワークなどで長時間使用していても、やわらかいクッション素材のため、快適さが続来ます。

■製品仕様

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。