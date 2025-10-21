【アンカー・ジャパン】Ankerグループ4製品に関するお詫びと自主回収のお知らせ

写真拡大 (全4枚)

アンカー・ジャパン株式会社

弊社モバイルバッテリー「Anker PowerCore 10000」（製品型番：A1263）、Bluetoothスピーカー「Soundcore 3」（製品型番：A3117）、Bluetoothスピーカー「Soundcore Motion X600」（製品型番：A3130）、会議用スピーカー「Anker PowerConf S500」（製品型番：A3305）の4製品につきまして、電池セルの製造過程において不備があったことが判明いたしました。事故等の発生防止を第一に考え、この度、対象4製品の自主回収を実施させていただきますのでご案内申し上げます。



対象製品をご購入されたお客様ならびに日頃よりAnkerグループを応援してくださっている皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますと共に、製品回収にご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。



本件に関する概要につきましては、下記の通りです。




1. 経緯


特定の製品において発火する事象が日本国内で発生し、原因究明に向けて社内で調査を開始。弊社がセル製造を委託しているサプライヤーの製造工程において、特定時期に異物が混入した可能性がある一部製品が日本国内に出荷され、使用に伴い電池セルの内部短絡が発生する可能性が判明したため、計4製品の回収を決定。




2. 原因


弊社がセル製造を委託しているサプライヤーの製造工程において、特定の時期に電極体の切断時に発生する細かな異物の処理が適切に行われていない環境にて電池セルが組み立てられた結果、一部製品の電池セル内に細かな異物が混入する事象が発生。結果として、使用時に内部短絡が起こりえる状態で出荷がなされたため。




3. 現在までの対応状況


- 影響拡大を防ぐため、対象製品について、弊社からの新規出荷および販売を停止しております。
- 現時点では対象製品の影響範囲については確認が完了しております。
- 今回の事象を踏まえ、該当のサプライヤーとの契約は終了しており、他セル製造サプライヤーへの管理体制および工場における環境整備の更なる厳格化を迅速に進めております。また、改めて体制の見直しを行い、製造時の品質やテスト基準の厳格化を進めております。
- セル製造サプライヤーに対してAnkerグループ側の管理および監督体制が不十分であったため、サプライヤーの選定基準の再度見直しならびにAnkerグループが定める規定を強化しております。
- 製品出荷前の検品における体制の見直しならびに検品項目の厳格化も進めております。
- セル製造サプライヤーにおけるAnkerグループ製品の製造過程にて、Ankerグループが定める規定に準拠するよう監査体制を強化しました。



4. 対象製品について


以下の対象製品と対象販売期間のうち、下記のオンライン受付フォームよりシリアルナンバーを入力のうえ、対象と判別された製品が対象となります。




【対象製品 / 対象販売期間】


- Anker PowerCore 10000（製品型番：A1263）


　　　　- 2022年12月25日から2025年10月21日まで


- Soundcore 3（製品型番：A3117）


　　　　- 2022年12月16日から2025年10月21日まで


- Soundcore Motion X600（製品型番：A3130）


　　　　- 2023年4月24日から2025年10月21日まで


- Anker PowerConf S500（製品型番：A3305）


　　　　- 2022年12月29日から2025年10月21日まで




【シリアルナンバーの記載場所】


製品本体に記載の「SN：」の後、Aから始まる16桁のシリアルナンバーをご確認ください。



Anker PowerCore 10000





カラー：ブラック、ホワイト、ブルー、レッド


製品型番：A1263




Soundcore 3





カラー：ブラック、ネイビー、レッド、グレー


製品型番：A3117




Soundcore Motion X600





カラー：スペースグレー、ブルー、グリーン　※ホワイトは対象外


製品型番：A3130




Anker PowerConf S500





カラー：ブラック


製品型番：A3305






【オンライン受付フォーム（24時間）】


https://www.ankerjapan.com/pages/202510-support



【電話受付】


0120-775-171（フリーダイヤル / 9:00-17:00 土日祝含む）