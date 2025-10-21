【MYTREX】秋の癒しフットケアを叶える、MYTREX RAKUNOシリーズより新モデル2種が10月21日同時デビュー

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社:福岡県福岡市 代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康ブランド『MYTREX(マイトレックス)』は、日々の心と体をそっと整える“MYTREX RAKUNOシリーズ”から、『MYTREX RAKUNO LITE（マイトレックス ラクーノ ライト）』『MYTREX RAKUNO FIT PLUS（マイトレックス ラクーノ フィット プラス）』を2025年10月21日（火）に発売開始しました。

軽やかな脚を保つために外出先でも手軽に使える、コンパクトなフットケア『MYTREX RAKUNO LITE（マイトレックス ラクーノ ライト）』、蓄積した脚の悩みに、徹底アプローチでワンランク上のケア体験ができる『MYTREX RAKUNO FIT PLUS（マイトレックス ラクーノフィットプラス）』。秋のセルフケアに最適な2つの製品で、季節に寄り添う新たな習慣を。

◆発売記念キャンペーン

2製品の発売を記念して、MYTREX公式サイト限定の10％OFFで購入できるキャンペーンを行います。

期間：2025年10月21日（火）から11月4日（火）まで

『MYTREX RAKUNO LITE（マイトレックス ラクーノ ライト）』

URL： https://mytrex.jp/rakuno-lite/

『MYTREX RAKUNO FIT PLUS（マイトレックス ラクーノ フィット プラス）』

URL： https://mytrex.jp/rakuno-fit-plus/

■ポータブルふくらはぎケア「MYTREX RAKUNO LITE」製品特長

薄さ約2mmのスリムなボディに本格エアポンプを搭載した持ち運びに便利な軽量モデル。7つの独自ポンプがいつでも、どこでも、パワフルかつ多彩な刺激をふくらはぎに届けます。

・パワフルな気持ちよさと薄さを両立

エアーレベルは5段階で調整が可能。じっくりケアから、痛気持ちいいケアまで、その日の気分や体調に合わせてベストなケアを選べます。

・持ち運びしやすい、スリム＆軽量設計

折りたたむと小さなカバンにも入れやすいコンパクトサイズで仕事や旅行などで大活躍。

・様々なシーンで活躍するコードレス仕様

1回の充電で最長3時間*使用可能。外出先でも気軽にケア。

*1日1回左右10分間ずつの使用を想定した場合。

■つま先まで気持ちよさで包み込む「MYTREX RAKUNO FIT PLUS」製品特長

ふくらはぎだけでなく､つま先まで一度に刺激｡9つのエアポンプが､溜まった脚の悩みにしっかりアプローチします｡3種のもみコースと5段階レベル調整で､計15パターンの刺激を実現｡温熱機能と合わせることでさらに深い癒しを体感できます｡

・9つの独自ポンプで“手もみ”ケアを実現

強力な独自のエアポンプが連動して、ふくらはぎから足首、つま先まで包み込んで刺激します。

・「足先FITポンプ」の指で押すような爽快感

上下からググっと押しもむことで、気になる足先までしっかりとケア。さらに当て位置を変えられる突起パーツで、よりピンポイントなケアが可能です。

・「3段階温熱」と組み合わせてさらに深い癒しへ

広範囲の足裏ヒーターがふくらはぎまでじっくり温熱。もみ刺激との相乗効果で、こわばりを癒しつま先まですっきり解放します。

・「3種のもみコース」×「5段階レベル調整」

もみを極めたプロ級の気持ちよさの3種のもみコースと15パターンの刺激で、その時いちばん心地よい“ちょうどよさ”を届けます。

■MYTREX RAKUNOシリーズ商品比較

■製品概要

商品名：MYTREX RAKUNO LITE（マイトレックス ラクーノ ライト）

発売日：2025年10月21日（火）

価格：1個：7,700円（税込）/2個セット<10％OFF>：13,800円（税込）

質量／サイズ：約375g

展開時 約280mm×575mm×30mm

折畳時 約240mm×90mm×70mm

カラー：ブラック

セット内容：本体×1、USBコード×1、取扱説明書×1

URL： https://mytrex.jp/rakuno-lite/

商品名：MYTREX RAKUNO FIT PLUS（マイトレックス ラクーノ フィット プラス）

発売日：2025年10月21日（火）

価格：1個：11,000円（税込）/2個セット<10％OFF>：19,800円（税込）

質量／サイズ：約780g

展開時: 約180mm×380mm×290mm

折畳時: 約195mm×370mm×95mm

カラー：ベージュ・ピンク・ブラウン

セット内容：本体×1、脱着カバー×1、足裏突起パーツ×1、USBコード×1、取扱説明書×1

URL： https://mytrex.jp/rakuno-fit-plus/

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX』 は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに習慣を変えるのではなく、習慣に溶け込むセルフケアを目指し、効果がないもの、継続できないものはつくらないという信念のもと、独創的な美容・健康機器を提供するブランドです。2024年1月にはシリーズ累計出荷台数250万台を突破しました。

人気商品は、パワフル振動で本格ケアができるボディケアハンディガン『MYTREX REBIVEシリーズ』、サロン級の美肌ケアを叶える光美容器『MYTREX MiRAYシリーズ』。お風呂でEMSヒップトレーニング『MYTREX AQUAシリーズ』など、スキマ時間を活用して美と健康をサポートするアイテムを取り揃えております。

2024年2月には”マイクロカレント”搭載シャワーヘッド「HIHO FINE BUBBLE+e」が誕生。水力発電により発生させた美肌電流マイクロカレントで、シャワータイムがエステのような美容時間に。

さらに、2024年8月より先行販売を開始した業界初*「手圧変動テクノロジー」を搭載したハンディガン「REBIVE 2」「REBIVE MINI XS2」では、従来の強さ（振動スピード）調整に加え、今までにはなかった「深さ(ストローク)」も調整できる設計を実現しボディケアに新たな旋風を巻き起こしたと、大きな反響をいただいています。

今後も医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かしつつ、お客様に驚きと感動をお届けする数々の新商品の発表を予定しています。

*自社調べ（2024年7月時点）

＜発売展開モール＞

■公式サイト：https://mytrex.jp

■EMSショップ 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

■EMSショップYahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

■創通メディカル Amazon店: https://www.amazon.co.jp/mytrex

■EMSショップ auPayマーケット店: https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

＜公式SNS＞

■Instagram： https://www.instagram.com/mytrex.official/

■Twitter： https://twitter.com/Mytrex_JP

■LINE：https://lin.ee/vJgGbXE

■YouTube：https://bit.ly/3xVDKOv

＜会社概要＞

社名：株式会社創通メディカル

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/