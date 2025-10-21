°¦ÃÎ¸©½é¤ÎÂç·¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤ËGarmin¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ¾±ÄÅ¹¤¬½ÐÅ¹¡Ö¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡× 2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¥¢¥á¥ê¥«È¯¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¬ー¥ß¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Garmin¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê¡×¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ®¡Ë¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
1989Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Garmin¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎGPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤ÊÂ¬°Ì¾ðÊó¤ä¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿Â¿ºÌ¤Ê·×Â¬µ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤ÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿GPSµ¡´ï¤ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£¹Ò¶õ¡¦Á¥Çõ¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤¿®ÍêÀ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Garmin¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸÷³Ø¼°¿´Çï·×¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤Î·×Â¬¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÌòÎ©¤Ä°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Äó°Æ¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥æー¥¶ー¤Ï¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼ÂÁ©¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡×¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½é¤ÎÂç·¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê¡×¤ËÎ©ÃÏ¡£¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê¡×¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ë150Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬Â·¤¦¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾ー¥ó¡×¤È¡¢¿©´ØÏ¢Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤«¤é¹½À®¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢Ê®¿å¡¢Í·¶ñ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Åì³¤¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÎÐÃÏ¹¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Áí¹ç¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍè¾ì¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤âºßÍèÀþ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÅìÌ¾¡¦¿·ÅìÌ¾Î¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥¤¥ó¥¿ー¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢3000Âæ°Ê¾å¼ýÍÆ²ÄÇ½¤ÊµðÂçÃó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤«¤éÂ¿ºÌ¤ÊÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Öfēnix 8¡×¡ÖMARQ¡×¡ÖEnduro 3¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥ó¥Êー¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°GPS¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖForerunner¡×¥·¥êー¥º¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¿¥Õ¥Í¥¹GPS¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖInstinct¡×¥·¥êー¥º¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖVenu¡×¥·¥êー¥º¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥´¥ë¥Õµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡ÖApproach¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥·ー¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼èÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÀìÌç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â¼è¤ê°·¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¥´¥ë¥ÕÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥å¥ß¥ìー¥¿ー¡ÖApproach R50¡×¤Î»îÂÇ¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤½¤ÎÂ¾Å¹Æâ¿ôÂ¿¤¯¤ÎGarminÀ½ÉÊ¤¬¤ª»î¤·Áàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢Garmin¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢2ËÜ°Ê¾åÆ±»þ¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10¡óOFF¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¹ØÆþ³ä°ú¡¢½é´üÀßÄêÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Garmin¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨2ËÜÆ±»þ¹ØÆþ¤ÇÄê²Á¤«¤é10¡óOFF¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾³ä°ú¡¢Â¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åì³¤¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¬ー¥ß¥ó¥¹¥È¥¢²¬ºê¡×¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ïÉÊ¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û[É½: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/81_1_7c89e8739423b0b4fdaca7cf7d74ce88.jpg?v=202510210956 ]
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
- ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢Garmin¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
- Garmin¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹2ÅÀÆ±»þ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢Äê²Á¤è¤ê10¡óOFF¢¨Â¾³ä°ú¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
- ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÆ±»þ¹ØÆþ¡¢1ÅÀ¤Ç10¡óOFF¡¢2ÅÀ°Ê¾å¤Ê¤é15¡óOFF
- ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Ë¡¢½é´üÀßÄêÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹
Garmin¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¢¨¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.garmin.co.jp/buy/brand-store/
¡ÚGarmin¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Garmin(¥¬ー¥ß¥ó)¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿GPSµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¥êー¡¦¥Ð¥ì¥ë(Gary Burrell)¤È¹âÌ±´Ä(Min H. Kao)¤Ë¤è¤Ã¤Æ1989Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Garmin¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤ÏÁÏ¶È¼Ô2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Î°ìÉô¡¢Gary¤ÈMin¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£Garmin¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÀþµ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õµ¡¡¢Á¥Çõ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô²¯Âæ¤ÎGPS ¼õ¿®µ¡¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¹õ»ú·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹S¡õP500¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.garmin.co.jp/
