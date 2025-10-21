【最新レンズを1 カ月無料で試せる！】25-200mm F2.8-5.6 G2 （ModelA075）体験モニターキャンペーン実施のお知らせ

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（本社：さいたま市）は、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ソニー E マウント用高倍率ズームレンズ「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」の発売を記念して、体験モニターキャンペーンを実施いたします。

TAMRON ID 会員様を対象に、新製品の25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）を1カ月間無料でお試しいただけるキャンペーンです。撮影いただいた写真やコメントはタムロン公式WEB サイトや SNS アカウントにてご紹介させていただきます。

キャンペーン詳細につきましては、特設ページにてご確認ください：

https://www.tamron.com/jp/consumer/sp/campaign/detail/a075-campaign.html

＜キャンペーン概要＞

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM 製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ（https://www.tamron.com/jp/）をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV 会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品他