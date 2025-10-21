レノボ、コンパクトな筐体にコスト効率と安定稼働を両立するビジネス向けデスクトップPC「Lenovo V100q Tiny」を発表

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ）は本日、コンパクトな筐体に拡張性を備え、コスト効率と安定稼働を両立する超小型ビジネスデスクトップPC「Lenovo V100q Tiny」を発表しました。

約1リットルの筐体にインテル(R) Core(TM) i3-N305 プロセッサーまたはインテル(R) プロセッサー N100を搭載。省電力かつ低発熱設計により、日常業務から常時稼働まで安定したパフォーマンスを発揮します。さらに、オプショナルポートを含む柔軟な拡張性と、企業利用に求められる堅牢なセキュリティ機能を備え、限られたスペースでも効率的な業務環境を実現します。

設置自由度と拡張性を兼ね備えたコンパクト設計

VESAマウントに対応し、モニター背面や壁面、デスク下など設置場所を選ばない柔軟な配置が可能です。キーボードのAlt + Pキーで電源を入れられる「Smart Power-On」機能を搭載し、手の届きにくい位置でもスムーズに操作できます。前面にUSB Type-A×2、背面にUSB Type-A×3、HDMI、DisplayPort、RJ-45を搭載。さらに、DisplayPort / VGA / シリアルポート / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen 2（最大15W給電対応）の中から選択できるオプショナルポートを備え、業務内容に応じた拡張構成に対応します。

堅牢なセキュリティと信頼性の高い運用

fTPM 2.0準拠のセキュリティチップを採用し、Secure BootやBoot Block Recoveryによりシステムの不正起動や障害からの復旧を強化。Smart USB ProtectionでUSBポート単位のアクセス制御を行えるほか、Cover Tamper Detection機能とセキュリティロックスロットにより、物理的な保護も強化しています。省電力・低発熱設計により、ビジネスの現場で求められる安定稼働を長期間維持します。

環境に配慮したサステナブル設計

筐体に65％のポストコンシューマー再生資源（PCC）プラスチックを使用し、梱包袋には30％のオーシャンバウンドプラスチック（OBP）、外箱にはFSC認証紙素材を採用。製造から出荷に至るまで、環境負荷の低減と持続可能な社会への貢献を重視しています。

Lenovo V100q Tiny

【Lenovo V100q Tiny：主な仕様】

- OS：Windows 11 Pro / Home、Ubuntu、またはOSなし- プロセッサー：インテル(R) Core(TM) i3-N305 / インテル(R) プロセッサー N100- メモリ：最大16GB DDR5 5600MHz（SoDIMM）- ストレージ：最大512GB M.2 SSD（M.2 2280）- グラフィックス：CPU内蔵- ネットワーク：RJ-45、オプションでWi-Fi & Bluetooth対応（M.2 2230）- ポート類：前面 USB 3.2 Gen 2×2、音声入出力コンボジャック / 背面 USB 3.2 Gen 2、USB 2.0×2、HDMI 1.4、DisplayPort 1.4、RJ-45- オプショナルポート：DisplayPort / VGA / シリアルポート / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen 2（最大15W給電対応）- 本体寸法 / 質量：約36.5（W）×182.9（D）×179（H）mm / 約1.13kg（最大構成時）- セキュリティ：fTPM 2.0、Smart USB Protection、Cover Tamper Detection- 認証・環境：Energy Star 9.0、RoHS、FSC認証外箱、再生プラスチック使用

【製品詳細】

Lenovo V100q Tiny（レノボ ブイワンハンドレッドキュー タイニー）

URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/p/desktops/lenovo-desktops/v-series-tiny/lenovo-v100q-intel-tiny-pc/len102l0006



＜レノボについて＞

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高690億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の196位にランクされています。180の市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、AI対応、AI-readyかつ最適化AIであるポケットからクラウドまでのポートフォリオ（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア、ソフトウェア定義型インフラストラクチャ）、ソフトウェア、ソリューション、サービスの発展を促進する世界最大のPCメーカーとしての成功を収めてきました。世界を変えるイノベーションへの継続的な投資により、レノボはあらゆる場所のすべての人にとって、より公平で信頼できるよりスマートな未来を創出します。詳しくはこちらでご覧いただけます。