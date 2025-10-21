「Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025」を実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、2025年10月24日（金）～2026年1月13日（火）の期間中に対象製品をご購入いただき、所定の登録手続きの上、応募用紙に必要書類を揃えて応募された方全員にキャッシュバックする「Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025」を実施いたします。



URL：https://nij.nikon.com/event/campaign/autumn_2025/






■キャンペーン概要


キャンペーン名：Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025


購入期間：2025年10月24日（金）～2026年1月13日（火）


応募締切日：2026年2月13日（金）当日消印有効


内容：購入期間中に対象製品をご購入いただき、ニコンイメージング会員の登録ならびに製品登録※1の上、所定の応募用紙に必要書類を揃えて応募された方全員にキャッシュバック※2いたします。



※1　登録は無料です。


※2　製品ごとにキャッシュバック金額は異なります。



■キャッシュバック方法のご案内


購入期間中に対象製品をご購入の上、キャンペーン応募締切日までに当社指定の方法にてご応募いただいたニコンイメージング会員様へ、対象製品ごとに定めた金額をキャッシュバックいたします。キャッシュバックのお受け取り方法はご指定口座へのお振り込み、もしくはセブン銀行ATM、ローソン店頭端末（Loppi）からご選択いただけます。



■対象製品





■ご応募についてのお問い合わせ（Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025オフィス）


【ナビダイヤル】0570-083-452


ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、011-330-8840におかけください。



※　Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025オフィスは、2025年10月24日（金）11時に開局いたします。



Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025の詳細については以下URLをご参照ください。


キャンペーンURL：https://nij.nikon.com/event/campaign/autumn_2025/



また、ニコンイメージング会員にご登録の上、製品登録※をされたお客様には、メーカー保証期間を1年延長する「保証期間1年延長サービス」が無料で適用されます。



この機会にぜひ、「Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025」と合わせて「保証期間1年延長サービス」をご利用ください。



※　登録は無料です。



保証期間1年延長サービスの詳細については以下URLをご参照ください。


URL：https://nij.nikon.com/enjoy/members/