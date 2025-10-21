エプソンが氣志團万博2025を全力で応援！

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、2025年11月15日と16日に開催される音楽フェス「氣志團万博2025」に協賛し、推し活を応援する体験型ブースを出展します。推しのアーティストを応援する皆さまに向けて、その日の思い出や熱量を形にするプリント体験や、フェスをより楽しんでいただける企画を展開していきます。

エプソンは、これまでも「推し活」を楽しむ皆さまを応援してきました。おうちで作れる推し活グッズの楽しみ方を紹介する特設サイト「推すを自分色で！」では、スマホやパソコンを使って簡単にオリジナルの推し活グッズを作成できるテンプレートやアプリを提供し、皆さまの“好き”を形にするサポートを行ってきました。

「推すを自分色で！」：https://www.epson.jp/katsuyou/oshikatsu/

今回、さまざまなアーティストやファンの皆さまが集まる「氣志團万博2025」にて、エプソンの「推し活応援部」と題したブースを出展し、オリジナルくっつくタオルの制作や、限定衣装で記念写真が撮れるフォトブースなど、推し活を楽しむ来場者に向けた体験型コンテンツを提供します（注）。このブース出展を通して、写真や文書の印刷だけではない、プリンター活用の可能性を再探索していきます。また、今回のノウハウを蓄積することで、「思い出や熱量を形にする」新たなビジネスモデルの創出にもつなげていきます。

（注）ブース内容は事前予告なく変更になる可能性があります。

ブースの詳細は特設サイトにて随時公開予定です。氣志團の皆さんには、一足先に「エプソンクリエイティブスクエア赤坂」にてグッズ制作を体験していただきました。実際にメンバーが楽しんでグッズを制作している様子は、ファンならずとも胸が高鳴るはず！その模様も特設サイトで公開しています。

エプソン 氣志團万博特設サイト：https://www.epson.jp/ec/event/kbpk2025/

＜氣志團万博2025オリジナルグッズ プレゼントキャンペーンを開始！＞

「氣志團万博2025」の開催を記念して、エプソンの公式Instagramアカウントではプレゼントキャンペーンをスタート！氣志團メンバーのサイン入りトートバッグを抽選で5名様にプレゼントします。このトートバッグは、エプソンのプリンターを使って制作されたオリジナルアイテムです。氣志團ファンはもちろん、「氣志團万博2025」を楽しみにしている皆さま必見です！キャンペーンの詳細はエプソンの公式Instagramの投稿をご覧ください。

エプソン 公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/epson_japan/

＜氣志團万博2025 概要＞

開催日時：2025年11月15日、16日の2日間

開催場所：千葉県・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

出演アーティストやチケットなどの詳細情報は、公式サイトをご覧ください。

https://kishidanbanpaku.com/s/kbpk/

以上