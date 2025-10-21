NDソフトウェア「H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラム」出展報告最新の介護記録ソリューションに高い関心が寄せられました。

エヌ・デーソフトウェア株式会社

エヌ・デーソフトウェア株式会社（本社：山形県南陽市、代表取締役社長：松山 庸哉、以下「NDソフトウェア」）は、2025年10月8日（水）から10日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて開催されました「H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラム」への出展を盛況のうちに終了いたしましたので、ご報告申し上げます。

H.C.R.2025 出展概要

NDソフトウェアブース（西1ホール 小間番号：W-1040）では、国内トップシェアの介護ソフト「ほのぼのNEXT」を核とした最新のソリューションをご紹介いたしました。

会期： 2025年10月8日（水）～10日（金）

会場： 東京ビッグサイト 西１ホール

出展テーマ： 介護現場のDXを推進するトータルソリューション

主な展示内容と反響

開催終了（会場全体の累計来場者数121,137名（主催者発表速報地）

今回の展示では、最新の介護記録ソリューションに高い関心が寄せられ、特に以下の新商品・サービスについて多くのお客様から導入に関する具体的なご相談をいただきました。

音声アシスタント「ほのぼのVoice」

音声で記録をアシストし、「記録」を作業から「ケア」に近づけることを目指した新ソリューション。アプリを無料で提供。

・「記録の負担軽減に直結する」

・「操作が簡単で現場に浸透しそう」

など、高い実用性をご評価いただきました

Webサービス「つながる家族」

事業所様とご利用者・ご家族をアプリでつなぎ、請求書や領収書、お便りなどをデジタル共有するサービス。

・「業務効率化とご家族への情報提供の質向上が両立できる」

・「ペーパーレス化が進む」

など、多くの施設・事業所様から注目をいただきました。

介護ソフト「ほのぼのNEXT」

導入実績72,600件超の国内トップシェアを誇る主力製品。 最新の法改正対応や、様々な連携サービ

スとの親和性の高さを再評価いただきました。

今後の展開

会期中は、介護・福祉関係者の皆様をはじめ、報道関係者など、多くの方々に弊社ブースへお立ち寄りいただき、厚く御礼申し上げます。

NDソフトウェアは、今回の展示でいただいた貴重なご意見・ご要望を真摯に受け止め、今後も「ほのぼの」シリーズを通じて、介護・福祉現場の課題解決と生産性向上に貢献し、誰もがすこやかに暮らせる社会の実現にむけたトータルソリューションを提供してまいります。

引き続き、弊社の製品・サービスにご期待ください。

【エヌ・デーソフトウェア株式会社について】

山形県南陽市に本社を置く、福祉・医療関連オリジナルソフトウェアの開発、販売、保守サービスを行う企業です。主力製品である「ほのぼの」シリーズは、介護・福祉施設向けソフトウェアとして国内トップクラスのシェアを誇り、介護現場の業務支援を通じて社会貢献を目指しています。

【会社概要】

社名 ： エヌ・デーソフトウェア株式会社

所在地 ： 〒992-0479 山形県南陽市和田3369

代表 ： 代表取締役社長 松山 庸哉

設立 ： 2018年12月20日(創立1979年9月)

資本金 ： 1億円(2023年3月31日時点)

株主 ： SOMPOホールディングス株式会社(100％)

事業内容 ： 福祉・医療関連オリジナルソフトウェアプロダクトの企画・

開発・販売およびソフトウェア運用支援・ソフトウェア保守サービス。

自社開発福祉業務支援ソフトウェア「ほのぼの」シリーズの

販売および運用サポート。

URL ： https://www.ndsoft.jp/

■商標に関する表示

本通知に記載されている会社名、システム名、製品名は、各社もしくはエヌ・デーソフトウェアの登録商標または商標です。