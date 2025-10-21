「データは見るものではなく、利益を生むもの」Tableau投資を確実に収益化する新サービスを開始【株式会社インディゴデータ】

株式会社インディゴデータ

株式会社インディゴデータ（本社：東京都中央区、代表取締役：大蔵陽一）は、Tableauライセンスへの年間100万から1000万円規模の投資を、“売上向上”と“コスト削減”という明確な成果へ変える新サービス『Tableau活用最適化 / 構築支援サービス』を2025年10月21日より開始いたします。

なぜ私たちがこの問題に取り組むのか

当社はSalesforce認定パートナーとして、Tableau をはじめとするデータ活用基盤の構築を支援しています。

株式会社インディゴデータは、「データで常識をアップデートする」というミッションのもと、現場の誰もが自らデータを見て判断し、行動できる世界を目指しています。

Tableauは本来、データ分析の専門家でなくても、営業や企画、経理など現場の社員が直接データを活用できるツールとして導入されたはずです。しかし、その理想が実現できず、高額な投資が「削減対象」となっています。私たちにはこの現状を変える使命があります。

現在、多くの企業がTableauから無料ツールへの移行を検討しています。例えば100人規模の企業で月額100万円、年間1,200万円もの投資が、なぜ「削減対象」になってしまうのか。答えは明確です。 作られたダッシュボードが売上向上にもコスト削減にも貢献していないからです。Salesforceパートナーとして数多くのTableau導入に携わってきた私たちは、この根本的な問題を解決する方法を確立しました。それは「利益に直結しないダッシュボードは作らない」という徹底した哲学です。

Before 顧客区分別売上レポート【Before】データはあるが、次に何をすべきか分からない

数値が羅列されているだけで、どこを見るべきか判断がつかない。また、目標に対する進捗状況も把握しづらい。

After 顧客区分別売上レポート【After】「進捗と原因」が一目でわかり、すぐにアクション可能

月次目標と日々の進捗を可視化し、担当者別の実績分析から課題を特定、改善施策の効果検証まで一元管理できる。

どうやって実現するのか

提供するサービス

私たちの独自アプローチ- 利益インパクトファースト設計- - KPIの可視化ではなく、アクションにつながる指標設計- - 日次・週次で「何をすべきか」が明確になる仕組み構築- 実績に基づく診断プロセス- - 利用者への徹底的なヒアリング- - 売上・コスト削減への貢献度を定量評価- - ROI改善の具体的ロードマップ策定- Webデータ収集・分析の豊富な実績を活かした独自価値- - 大手企業向けスクレイピング代行で培った外部データ活用ノウハウ- - Tableauと外部データを統合した競合分析・市場分析の実装支援お客様の状況に合わせた４つのプラン

「Tableau活用最適化 / 構築支援サービス」

期待される成果- Tableau利用者数の10倍増加（過去実績ベース）- 投資対効果の明確な数値化- 無料ツールへの移行防止と、投資拡大への転換サービス詳細

URL：https://pig-data.jp/service/tableau_customize/

対象：Tableauを導入済みだが活用に課題を感じている企業様

料金：個別提案

お問い合わせ：03-3551-7556