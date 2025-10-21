ミツトヨがメカトロテックジャパン2025に出展

株式会社ミツトヨ

株式会社ミツトヨ（本社:川崎市高津区、代表取締役社長:沼田恵明）は、2025年10月22日(水)から10月25日(土)まで、ポートメッセなごやにて開催される展示会「メカトロテックジャパン2025」に出展し測定機のソリューションなどを紹介します。

メカトロテックジャパンは株式会社ニュースダイジェスト社が主催する工作機械の見本市です。ミツトヨブースでは『「測れない」を「測れる」へ 「測りにくい」を「測りやすい」へ 現場に測定の力を』をコンセプトに掲げ、各種測定ソリューションを紹介します。

ご来場の際には、事前に主催者ホームページより来場事前登録（登録無料）をお願いいたします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114528/table/29_1_6c965133b3c6e58fe68bd44fb26a9cc4.jpg?v=202510210956 ]

主催ホームページ

https://mect-japan.com/2025/

ミツトヨ メカトロテック２０２５特設サイト

https://marketing.mitutoyo.co.jp/mitutoyo-mect-2025-special-site

出展予定商品

【新商品】CNC三次元測定機 CRYSTA-Apex V PLUSシリーズ

幅広い使用環境で高精度寸法測定を実現、より現場に近い環境での測定をご提案

【新商品】スマートビジョンシステム QM-Fit

薄物・小物ワークの測定が置くだけで瞬時に完了、現場に寄り添う画像測定機をご提案

【新商品】リバウンドタイプポータブル硬度計 Pocket Vick HH-V400

見やすい、わかりやすい、使いやすい、手軽なハンディタイプ硬さ試験機をご提案

高精度CNC三次元測定機 STRATO-Activeシリーズ

高精度化する測定課題に対応、安定した三次元測定を実現

高速・高精度デジマチックマイクロメータ カンタマイクMD-E

スピンドル速度4倍（当社マイクロメータMD-C 比）で高効率の強みはそのままに、本体を刷新・多くの新機能を搭載した新製品のご提案をいたします。

輪郭形状・表面粗さ測定機 FORMTRACER Avantシリーズ

輪郭形状・表面粗さをこの１台で。形状測定の効率化をご提案いたします。

その他多数の測定機を実機展示いたします。

※出展機種の内容は発表当時のものです。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。