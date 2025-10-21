10/25(土)に開催される「三鷹・星と宇宙の日2025（三鷹キャンパス特別公開）」にブース出店します

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、10月25日（土）に三鷹市にある国立天文台で開催されるイベント「三鷹・星と宇宙の日（三鷹キャンパス特別公開）」にブース出店し、天体望遠鏡や双眼鏡など光学機器の展示と夜間に天体観望会を実施します。

このイベントでは、普段は公開していない天文台の施設が公開されるほか、最新の天文学研究の紹介、天文学の基礎を楽しく学べる展示・企画などが用意されています。また、「系外惑星観測の始まりとアストロ・バイオロジー」をテーマとした３つの講演も予定されています。

サイトロンジャパンは今年もこのイベントに協力し、天体望遠鏡や双眼鏡など光学機器を展示するとともに、日中はHα太陽望遠鏡を使った太観観察、暗くなってからは自社国内工場で生産している屈折式鏡筒「インフィニD50」などを使った天体観望会を実施します。

Hα太陽望遠鏡「フェニックス」昨年のサイトロンジャパンブースの様子

イベント概要

「三鷹・星と宇宙の日2025（三鷹キャンパス特別公開）」

日時

2025年10月25日(土) 10時～17時 （入場は16時まで）

晴れていれば15時～19時に天体観望会「星空ひろば」を実施（荒天の場合は行いません）

サイトロンジャパンは15時～19時の間ブース出店予定

※天候不良の場合、ブース出店しないことがあります。

会場

国立天文台 三鷹キャンパス

詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://www.nao.ac.jp/news/events/2025/20250808-openday.html

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp