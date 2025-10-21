オンラインITスクール″デイトラ″、モダンなフロントエンド開発を学べる「Web制作アドバンスコース」を提供開始

リリースの概要

株式会社デイトラ(本社:東京都豊島区、代表取締役:大滝昇平)は、2025年10月21日より「Web制作アドバンスコース」の提供を開始しました。

本コースは、Next.jsやReactなどのモダンなフロントエンド技術を実践的に学べるオンライン講座です。従来のWordPress中心の開発から、現場で求められるモダンな開発スキルへのキャリアアップを目指すWeb制作者を対象としています。GitHubを活用した開発フローやヘッドレスCMSとの連携など、実務で即戦力となるスキルを36日間のカリキュラムで習得できます。

受講料は79,800円(税込)で、1年間のメンターサポートと無期限のカリキュラム閲覧権が付帯します。

「Web制作アドバンスコース」について

Web制作アドバンスコースは、Next.js・React・TypeScriptなどのモダンなフロントエンド技術を実践的に学べるオンライン講座です。デザインカンプからのサイト構築、GitHubを使ったチーム開発フロー、ヘッドレスCMSとの連携など、現場で即戦力となるスキルを総合的に習得できます。

コースの特徴

モダンな開発環境でのサイト構築: Next.js・React・TypeScript・CSS Modulesなどを活用した実務レベルのサイト構築

チーム開発フローの習得: GitHubのIssue・ブランチ運用・プルリクエストなど、現場で使われる開発管理手法を実践

動的サイト構築スキル: WordPressやヘッドレスCMSとのAPI連携、外部フォームサービスとの連携手法

プロジェクト管理能力: タスク分割・進捗管理・スケジュール立案など、プロジェクト全体を俯瞰する力

カリキュラム構成

STEP1 基礎学習&環境構築編: JavaScript・TypeScript・React・Next.jsの基礎とGitHub開発フロー

STEP2 サイト構築編: デザインカンプからの実装とプロジェクト運用

STEP3 ヘッドレスCMS編: WordPressとのAPI連携とSEO設定

STEP4 発展編: microCMS・Tailwind CSSなど現場で使われる技術の習得

料金・サポート

受講料: 79,800円(税込)

学習期間: 36日分のカリキュラム(1日1～2時間想定)

サポート期間: 1年間(メンターへの質問対応)

カリキュラム閲覧: 無期限

質問対応: Discord上で24時間いつでも質問可能

リリースの背景

Web開発の現場では、従来のWordPress中心の開発から、Next.jsやReactを活用したモダンな開発へのシフトが急速に進んでいます。「State of JavaScript 2024」の調査では、Next.jsがメタフレームワーク部門で利用率1位を獲得するなど、世界的に需要が高まっています。国内のフリーランス市場でも、モダンな開発スキルを持つ人材の単価は高く評価される傾向にあります。

デイトラは、受講生数30,000人を超えるオンラインスクールとして、実務で使えるWebスキル教育に特化してきました。既存のWeb制作コース修了生から「次のステップとしてモダンな開発を学びたい」という声が多数寄せられており、その期待に応える形で本コースを開発しました。

WordPress開発やLP制作を主業務とするWeb制作者が、キャリアアップに繋がる技術の幅を広げることができる講座となっています。

株式会社デイトラ 代表取締役 大滝 昇平 コメント

株式会社デイトラ代表取締役 大滝昇平

Web制作の現場では、従来のWordPress開発に加えて、Next.jsやReactなどのモダンな技術への対応力が求められるようになっています。しかし、独学での習得は難しく、多くのWeb制作者がキャリアアップの壁を感じていました。

本コースでは、単に技術を学ぶだけでなく、GitHubを使った開発フローやプロジェクト管理まで、実務で即戦力となるスキルを総合的に習得できるよう設計しました。

今後も、Web制作者が市場価値を高め、より良いキャリアを築けるよう、実務に直結する教育コンテンツを提供し続けていきます。

会社情報

デイトラは、「仕事につながるWebスキルを身につける」をコンセプトにしたオンラインスクールです。業界最高レベルのコストパフォーマンスを特徴とし、受講生数は30,000人を超えています。動画を中心としたわかりやすい教材、講師による丁寧な質問対応はSNSでも好評をいただいています。実務で使えるWebスキルを身につけられることから、個人・法人問わず広く活用されています。

■Webスキルが身につくオンラインスクール「デイトラ」

https://daily-trial.com/

■デイトラ卒業生の実績をまとめたメディア「デイトラ情報局」

https://www.tokyofreelance.jp/

【株式会社デイトラ】

・代表者：代表取締役 大滝 昇平

・所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

・事業内容：メディア事業、オンラインスクール

・設立：2019年5月27日

・資本金：1,000,000円