CynthialyとJTPが企業の生成AI定着化支援に向けて協業を開始

Cynthialy株式会社

Cynthialy株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里)は、2025年10月21日、JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）との協業を開始したことをお知らせします。

本協業により、両社はそれぞれの生成AI関連サービスや技術・ノウハウを連携させ、企業における生成AIの業務定着を支援する体制をさらに強化します。これを通じて、企業の生産性向上や業務効率化に貢献する新たな価値創出を目指してまいります。

■背景

近年、生成AI技術は急速に発展し、企業活動のさまざまな領域において業務効率化や新たな価値創出の手段として注目を集めています。一方で、生成AI活用の現場では活用状況の把握やAI人材の育成を含む運用体制の整備など、定着化に向けた課題が顕在化しています。特に、生成AIを全社的に定着させるためには、組織や個人のAIリテラシーを正確に把握した上で最適な教育・研修を実施すること、そして実践的かつ安全なAI活用環境を整備することが重要です。こうした課題に対応し、企業が生成AIを着実に業務へ定着させるための支援が、今まさに求められています。

■協業の概要

今回の協業により、企業の生成AI定着化支援に向けて、現状分析から導入・活用までの全プロセスを包括的にサポートする体制を構築しました。

Cynthialyは、企業における生成AI活用の現状分析から現場での定着、さらにはROI向上までを一貫して伴走するサービスを提供しています。企業・組織における生成AI活用の成熟度を多角的に評価し、社員一人ひとりに最適な人材育成プログラムを通じて、必要なマインドセットやスキル・知識の習得をサポートします。また、生成AIの継続的な活用を促進し、導入前後の効果を定量的に測定しながら、長期的な改善と成果創出を支援します。

JTPが提供する「Third AI 生成AIソリューション」は、「生成AIの民主化」を目指し、全社規模での生成AI導入に最適化されたサービスです。高度なセキュリティ環境のもと、最新の生成AIモデルや多様な拡張機能を備えたプラットフォームを提供し、導入後も実践的な活用支援やガイダンスを通じて、現場での業務適用を強力にサポートします。

両社のサービスを組み合わせることで、生成AI活用の現状可視化から全社規模でのAI導入・活用、さらには人財育成までをワンストップで推進します。これにより、企業の生成AI定着化を加速し、業務効率化や競争力強化に貢献してまいります。

各社からのコメント

■JTP株式会社 代表取締役社長 森 豊様

この度、Cynthialy様と協業し、企業における生成AIの活用と定着化をより包括的にご支援できることを大変光栄に思います。

生成AIは、今後のビジネス変革に不可欠な技術として、現場の創造力と効率化を飛躍的に高める可能性を秘めています。その真価を引き出すためには、全社的なリテラシー向上や安全な運用体制の構築が欠かせません。

JTPは、最先端のAIプラットフォームをご提供する中で培った豊富なノウハウを活かし、企業の皆様が安心して生成AIを活用できる環境づくりを全力で支援いたします。本協業を通じて、お客様の成長・発展に貢献し、日本企業の競争力強化に寄与できることを心より期待しております。

■Cynthialy株式会社 代表取締役 國本 知里

生成AIの活用は、単なるテクノロジー導入ではなく、「人と組織の進化」を促す変革のプロセスです。今回の協業により、Cynthialyの「人を起点としたAI定着化支援」と、JTP様の高度な技術基盤が結びつくことで、企業が生成AIを“使いこなす組織”へと進化する支援を強化いたします。AI時代の新たな働き方を共に創り、日本の生産性向上と人材価値の再定義に挑戦してまいります。

■Third AI について

Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2023年6月の「Third AI 生成AIソリューション」提供開始以来、130社以上の企業や組織における生成AIの安全利用をサポートしてきました。

本サービスは、生成AIアプリケーションをお客様のクラウド環境にシングルテナントでインストールすることで高いセキュリティを担保し、SaaS型の定期アップデートによって機能やセキュリティを継続的に強化します。あらかじめ連携した組織内データをもとに、ユーザーの検索意図に沿った回答を生成する機能や、組織内での利用を促進する各種拡張機能*¹を提供。

さらに、ユーザーが「インターネット検索」や「データ分析」といった機能を選択して独自AIアプリを作成できる機能と、複数のRAGシステムをAIが自動判別して回答を生成するAIエージェント*²機能も備えています。いずれも直感的なWeb UI（ユーザーインターフェース）で操作可能で、どなたでも簡単に利用できます。

昨今需要が高まっている業務特化型AIエージェントの導入支援にも注力しており、お客様の業務プロセス調査からニーズに合わせたAIエージェントの設計・構築・運用までをワンストップでサポートしています。

*¹：一部、別途オプション料金が必要な機能がございます。

*²：特定の目標達成のために複数タスクをAIが能動的に遂行できる自律型のAI技術

サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。

▼Third AI 生成AIソリューション

https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution

■Cynthialy株式会社について

Cynthialy株式会社は、「AI Work Transformation Company」として、生成AIの社会実装と人材育成を通じて“人と組織の新しい働き方”を創造する企業です。

私たちは、AIの導入支援にとどまらず、企業文化や人材育成、評価制度にまで踏み込み、生成AIが企業の中で自然に機能し続ける「定着化」を実現することを使命としています。

企業向けには、生成AIの活用戦略設計、現状可視化、社員教育、業務変革支援を一気通貫で行うコンサルティングサービスを提供。特に、AI人材育成・教育の分野では、リテラシー向上からマネジメント層のAI戦略思考までを体系的に支援し、企業の“自走型AI組織化”を後押ししています。

また、個人に向けたリスキリング支援として、女性のキャリア自立とAI活用力向上を目的とした「Women AI Initiative Japan」を運営。生成AIを“使う力”だけでなく“共創する力”として捉え、テクノロジーを人の創造性と共に進化させる社会を目指しています。

Cynthialyは、AIを通じて日本の生産性と人材価値の再定義に挑戦しています。

https://cynthialy.co.jp/

【本リリースに関する問い合わせ】

お問合せメールアドレス：aiperformer@cynthialy.co.jp

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5F

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業