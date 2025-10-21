11/1-2鳥をテーマにした日本最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2025」に出展します
株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、2025年11月1日・2日に開催される、鳥をテーマにした日本最大級のイベント「ジャパンバードフェスティバル2025」に出展します。
https://www.birdfesta.net/
サイトロンジャパンブースでは、ハイエンド双眼鏡シリーズの最新モデル「SV 842/1042 ED SWA」をはじめとするSIGHTRON双眼鏡や、動物の毛並みのようなディテールまでも描写することが可能な「HIKMICRO」サーマルイメージング機器などの光学製品を展示実際にお手に取ってお試しいただけます。さらに、会場特価のアウトレット販売も予定しています。
ぜひサイトロンジャパンブースにお立ち寄りください。
SV ED SWAの詳細を見る :
https://www.sightron.co.jp/product/sv842.1042ed-swa.html
HIKMICRO製品を見る :
https://www.sightron.co.jp/hikmicro.html
■ジャパンバードフェスティバルとは
ジャパンバードフェスティバル（Japan Bird Festival/略称：JBF）は、千葉県我孫子市手賀沼周辺にて行われる、鳥をテーマにした日本最大級のイベントです。行政・NPO・学生・市民団体などによる鳥・自然環境に関する研究・活動の発表、鳥の彫刻・絵画・写真展や、子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラリーなど、お子様からご年配の方までお楽しみいただけます。
■開催概要
ジャパンバードフェスティバル2025
［日時］11月1日（土） 9：30～16：00
11月2日（日） 9：30～15：00
［会場］千葉県我孫子市手賀沼周辺（光学機器メーカー：手賀沼親水広場）
入場料：無料
主催：ジャパンバードフェスティバル実行委員会
「ジャパンバードフェスティバル2025」公式サイト
https://www.birdfesta.net/
【サイトロンジャパンブースについてのお問合せ先】
株式会社サイトロンジャパン
国内営業部 TEL：03-6908-3327
株式会社サイトロンジャパン
1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。
https://www.sightron.co.jp