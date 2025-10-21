【電子レンジに関する調査】電子レンジ所有者のうち、食材を調理する時に電子レンジを使う人は4割強。使う理由は「短時間で調理ができる」が8割弱

マイボイスコム株式会社

■所有している電子レンジのタイプは、「オーブン・トースター機能付き」が4割強、「電子レンジ機能のみ」が3割強

■電子レンジ所有者のうち、食材を調理する時に電子レンジを使う人は4割強。使う理由は「短時間で調理ができる」が8割弱、「下ごしらえに便利」「キッチンコンロと並行作業ができ効率的」「手順が簡単」が各4割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、7回目となる『電子レンジの利用』に関するインターネット調査を2025年9月1日～7日に実施しました。

電子レンジの利用状況や購入時の重視点などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 所有している電子レンジのタイプ

所有している電子レンジのタイプは、「オーブン・トースター機能付き」が40.6％、「電子レンジ機能のみ」が30.5％です。「スチームオーブンレンジ」は21.5％となっています。

2. 所有している電子レンジで使っている機能

時間を指定して温める機能以外がついている電子レンジ所有者に、どのような機能を使うかを聞きました（複数回答）。「ちょうどよい温度に自動で温める」「飲み物を温める」「解凍」が各3割強、「温度を指定して温める」が23.1％です。

「飲み物を温める」「解凍」「ゆで野菜」「お菓子・パン作り」は女性で比率が高くなっています。

3. 電子レンジの利用場面

電子レンジの利用場面は（複数回答）、「家庭で作った料理やご飯の温めなおし」が所有者の64.1％、「市販のお弁当や惣菜等の温めなおし」「レトルト食品、電子レンジ用食品などの調理・温め」「解凍」が各50％台です。

4. 食材調理時の電子レンジ利用状況

電子レンジ所有者のうち、食材を調理する時に電子レンジを使う人（「よく使う」「まあ使う」の合計）は4割強です。男性は3割弱、高年代層で比率が低くなっています。女性では6割弱です。

5. 電子レンジで食材を調理する理由

電子レンジで食材を調理する人の理由は（複数回答）、「短時間で調理ができる」が78.4％、「下ごしらえに便利」「キッチンコンロと並行で作業ができ効率的」「手順が簡単」が各4割弱です。

女性で比率が高い項目が多く、「キッチンコンロと並行で作業ができ効率的」「鍋を使わずに済む」「下ごしらえに便利」は男女差が大きくなっています。また、「キッチンが暑くならない」「栄養価が残りやすい」「少量の調理に便利」も女性で高い傾向です。

6. 電子レンジ購入時の重視点

今後、電子レンジを購入する場合の重視点は（複数回答）、「価格」が67.1％、「操作のしやすさ」「メーカー・ブランド」が各40％台、「本体の大きさ」「庫内の広さ・容量」が各30％台です。

「本体の大きさ」「庫内の広さ・容量」「操作のしやすさ」「手入れのしやすさ」は女性で比率が高く、特に女性高年代層で高くなっています。「デザイン・色」も女性で高い傾向です。

主にパナソニック製の電子レンジを利用している人では「メーカー・ブランド」、ハイアール製利用者では「価格」が高くなっています。バルミューダ製利用者では、「デザイン・色」が1位です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆そのメーカーの電子レンジを選んだ理由（全7,605件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1681_2_7514968a022757f645cec143860d4fba.jpg?v=202510210956 ]

＜調査結果詳細＞

