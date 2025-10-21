ERPC、Solana 用途向け 全VPSラインナップをアップグレードへ。新研究成果により最大25%の性能向上を実現

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana 向けに提供中のすべての VPS 製品を対象に、新たな研究開発成果を反映した大規模アップグレードを順次実施することを発表しました。

今回の改善により、全モデルで最大25%の性能向上が見込まれます。

背景

ERPC の VPS は、すでに各価格帯において最高クラスの品質と速度を誇り、Solana 開発者の間で高い評価を得ています。その理由は単なる性能だけでなく、Solana ネットワークにとって重要な地域に配置されたデータセンターによる好立地設計にあります。

これにより、主要バリデータや Jito Block Engine へのアクセスが極めて速く、トランザクションの伝送経路を最短化できる点が支持されています。

今回のアップグレードは、そうした強みをさらに伸ばし、より一貫したパフォーマンスを発揮するための取り組みです。長期にわたる検証とユーザーからのフィードバックをもとに、ハードウェア構成と仮想化設定を根本から見直しました。

改善の要点

今回のアップデートでは、CPU・メモリ・ストレージの構成を一から見直し、Solana 上で動作するアプリケーションやトレード処理において求められる高速レスポンスを支える基盤を再設計しました。

CPU の割り当て方式を最適化し、複数のコアが同一キャッシュを共有できる構成とすることで、プロセス間でのデータの受け渡しがよりスムーズになりました。これにより、キャッシュを積極的に活用する処理が安定して機能し、高速処理時にデータの再利用やアクセス効率が向上しています。

また、ストレージ帯域を並列的に扱う新しい制御方式を導入し、読み込み・書き込みが同時に発生する高負荷状態でもスループットを維持できるようになりました。CPU・メモリ・I/O のそれぞれが相互に干渉せず最大性能を発揮できるよう、ワークロード全体のバランスを細かく調整しています。

これらの改良により、多くの環境で処理速度が平均10～25%向上しました。特にキャッシュを多用するトランザクション処理やリアルタイム集計、APIサーバー型のSolanaアプリケーションなどで、より一貫したレスポンスと安定性を実感いただけます。

これらは単なる数値上の最適化ではなく、ご意見やフィードバック、お客様から寄せられた実際の運用データやテスト結果を基に、一つひとつの構成要素を検証しながら積み重ねてきた改良の成果です。日々ご利用いただき、貴重なご意見をお寄せくださる皆様に心より感謝申し上げます。

対象となる全VPSラインナップ

本アップグレードは、ERPCが提供する以下の全VPS製品群に適用されます。

各シリーズで基本構成の見直しとともに、仮想化層・ストレージ制御・CPU割り当てを刷新し、すべてのVPSで一貫した性能向上を実現します。

スケジュールと移行について

アップグレード作業は、地域ごと・シリーズごとに段階的に進めます。既存ユーザーの環境も順次対象となり、必要に応じて再インストールを伴う場合があります。

作業は影響の少ない時間帯に行い、十分な移行期間を確保して実施します。

すべてのお客様に個別のご案内をお送りしますが、早めの移行を希望される方、もしくは今すぐの移行は避けたい方は、Discordサポートチケットよりお知らせください。スケジュール調整の参考とさせていただきます。

今後について

- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC はこれまでも、Solana ネットワークに最適化されたインフラを自社で研究・構築してきました。今回のアップグレードは、その研究成果をお客様環境へ直接還元する取り組みです。

今後も、ハードウェア・仮想化・ネットワークのすべての層で改良を重ね、より安定した性能と快適な開発体験をお届けしてまいります。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、 高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。

そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。

分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。

ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR