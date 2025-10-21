SLASH VISIONが、11月30日開催のOrbsCafeに登壇｜Slash Card/Earnの事業展望やSuper App化にむけて

SLASH VISION PTE. LTD.

SLASH VISION PTE. LTD.（シンガポール、代表取締役社長：佐藤 伸介、以下「Slash」）は、2025年11月30日（土）に開催されるWeb3学習イベント「OrbsCafe」に登壇することをお知らせします。当日は、ステーブルコイン決済/運用を推進する「Slash Card/Earn」の事業展望に加え、セルフカストディウォレットによるオン/オフランプ機能等をシームレスに統合する「Super App化」に向けたビジョンについても発表予定です。

本イベントは承認制となり、参加をご希望の方は、必ず確認できるメールアドレスでご登録ください。会場への入館証をメールにてお送りします。

URL：https://luma.com/fx4fqmid

イベント概要



Web3の「学び」と「実践」をテーマに、初心者から上級者までが最新情報を得られる「OrbsCafe」は、この度「ちょっと早い年末スペシャル」として、Orb認証やSlash Cardデモ、WAVEE登録などの体験コンテンツも交え、豪華講師陣が一堂に会します。

- イベント名： OrbsCafe ちょっと早い年末スペシャル- 日時： 2025年11月30日（土）13:30 受付開始- 会場： 六本木一丁目駅直結 住友不動産六本木グランドタワー39階（株式会社Speee/株式会社Datachain内）- 定員： 80名（承認制）- 参加費： 無料

タイムテーブル（抜粋）

講師陣

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162470/table/15_1_ffffe20106a9cd376cb8c3ee3cee0145.jpg?v=202510210728 ]- SLASH VISION： 日本国内の法規制に準拠した初のステーブルコイン対応クレジットカード「Slash Card」などを提供。- BBBさん： OrbsCafeでOrb認証（「人間であること」の証明技術）とその未来について解説。- 荒澤 文寛さん（エックスウィングループ代表）： 使いやすさとリスク管理を両立した資産運用型DeFiサービス「XWIN.Finance」を展開。BNB Chainについても解説。- Motoki Yoshidaさん（TOKI Head of Marketing）： 異なるブロックチェーン間をつなぐクロスチェーンインフラ「TOKI」を提供。- taka.ethさん（bb ファウンダー）： web3教育に特化したコミュニティ主導のDAOを運営。- 早川 裕太さん（株式会社WAVEE代表）： DAO的ネットワークを基盤としたWeb3時代の仕事マッチングプラットフォームを運営。- 進行： 加藤 順弥さん（TOKEN ECONOMIST）

＜OrbsCafeについて＞

分散型のLayer-3 ブロックチェーン・インフラを提供するOrbsがホストするWeb3学習イベントです。TONの様々なインフラ開発も行っています。

SLASH VISIONについて

名称：SLASH VISION PTE. LTD.

所在地：18 ROBINSON ROAD #20-02 18 ROBINSON SINGAPORE (048547)

代表者の役職・氏名：CEO 佐藤 伸介

事業内容：セルフカストディ方式で暗号資産・ステーブルコインを利用できる クリプトクレジットカード『SlashCard』の開発・提供

資本金：SGD 8,373,846

設立年月日：2023年7月28日

ウェブサイト： https://slash.vision/

本件に関するお問い合わせ先

SLASH VISION PTE. LTD. 広報担当 Eメール：hello@slash.vision