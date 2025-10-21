神奈川初出店！ もちもち×濃厚餡「だんごや杜」がマルイファミリー溝口にオープン！

株式会社丸井グループ

マルイファミリー溝口（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）B1Fに、仙台生まれの餡たっぷりなお団子をご提供する「だんごや杜（もり）」が、11月1日（土）にオープンいたします。神奈川初出店で、初のイートインスペース付き店舗です。

■1日の販売本数2,000本！「だんごや杜」とは

防腐剤や保存料を一切使用せず、素材本来の風味とやさしさにこだわった、からだ想いのお団子をお届けします。お子さまからご年配の方まで、どなたでも安心してお召し上がりいただけるよう、丁寧に仕上げています。

毎朝、杜の都・仙台から直送される「白だんご」は、驚くほどやわらかく、口に入れた瞬間にふんわりもちもちの食感が特徴です。冷蔵しても固くなりにくいため、時間が経ってもおいしさが長持ち。ご自宅用にはもちろん、贈り物にもとても喜ばれています。

ご注文をいただいてから、一つずつたっぷりと餡を塗る「できたて」のライブ感を味わえる提供スタイルも、「だんごや杜」ならでは。惜しみなく塗られる濃厚な餡は、甘さ控えめで素材の味を引き立て、最後まで飽きることなく楽しめます。

さらに、今回は「だんごや杜」として初のイートイン型店舗。お買物の合間に一息つける、ここだけの限定セットをご用意しました。店内でゆったりと味わっていただけます。

素材、鮮度、手間すべてにこだわったお団子を、ぜひこの機会にご賞味ください。

■バリエーション豊富なラインナップ

定番の6種類のお団子は、やさしい甘さの「あんこ」、香ばしい「くるみ」、枝豆の風味広がる「ずんだ」、濃厚な「ごま」、ほんのり塩気がクセになる「ぴぃなっつ」、香り高い「しょうゆ」。どれも餡をたっぷりまとい、もちもちの「白だんご」との相性が抜群です。1本からお買い求めいただけますので、お好きな味を少しずつ楽しむのもおすすめです。

左からしょうゆ、ぴいなっつ、ごま、ずんだ、くるみ、あんこ各300円（税込）

さらに、四季の移ろいを感じられる季節限定の餡もご用意。春には華やかな「さくら餡」、夏はほろ苦い「まっちゃ餡」、秋にはほっくり甘い「くり餡」、冬はやさしい甘さの「かぼちゃ餡」が登場します。季節ごとに変わる味わいを、ぜひお楽しみください。

また、仙台の銘菓として親しまれている「つつみ揚」もご用意しました。外はカリッと、中はふんわりとした食感に、餡のやさしい甘さが口中に広がる逸品です。

仙台銘菓「つつみ揚」150円（税込）

加えて、ご自宅でお好きなスイーツにアレンジできるよう、各種餡のみの販売もいたします。トーストに塗ったり、アイスに添えたり、楽しみ方は無限大。お土産や贈り物にもぴったりです。

イートインでは、人気の「ずんだシェイク」をご提供。爽やかなずんだの風味が、口いっぱいに広がります。さらに、暑い季節にはふわふわのかき氷、寒い時期には心まで温まるおしるこが登場します。どれも、ここでしか味わえない特別な一品となっております。

■オープン記念キャンペーン【11月1日（土）～11月3日（月・祝）限定】

期間中、お団子6本セットを1つご購入いただくごとに、仙台銘菓の「つつみ揚」を1つプレゼントいたします。外はカリッ、中はふんわり。餡の甘さが広がるつつみ揚は、リピーター続出の隠れた人気商品です。この機会に、ぜひお試しください！

さらに、イートインをご利用のお客さま限定で、マルイファミリー溝口店だけのオープン記念セットとして、3つの餡が楽しめる「3色餡セット」 を特別価格の370円（税込）でご用意します！

ご家族やご友人とのお出かけついでに、お得でおいしい和のスイーツをお楽しみください。

※つつみ揚プレゼントは、各日100個となります

※「3色餡セット」はテイクアウトできません

■ショップ概要

オープン日：2025年11月1日（土）

店 舗：マルイファミリー溝口 B1F

営 業 時 間：10:30～20:00

▼マルイファミリー溝口

https://www.0101.co.jp/078/

▼丸井

https://www.0101.co.jp