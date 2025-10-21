世界的人気ゲームと世界的人気キャラのコラボ！博多マルイで「第五人格×サンリオキャラクターズ」展 POP-UP SHOPを開催

株式会社丸井グループ

博多マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）7Fにて、今年7周年を迎えた、4億人以上がプレイする世界的人気ゲーム「IdentityV 第五人格」とサンリオキャラクターズとのコラボイベント「第五人格×サンリオキャラクターズ」展 POP-UP SHOPを開催します。

■「第五人格×サンリオキャラクターズ」展 POP-UP SHOPとは

NetEase Gamesが開発・運営を手がける大人気ゲーム「IdentityV 第五人格」のイギリス・ビクトリア時代のゴシックスタイルの世界観の中で、ハローキティ、シナモロールなどサンリオの人気キャラクターたちが、ペットや衣装などの形で登場するコラボイベントです。

2023年10月に第1弾が開催された際の大反響を受け、昨年6月には第2弾を開催。今回、満を持して開催されている第3弾でも、魅力的なコラボが展開されています。

https://tokyoanimecenter.jp/event/idv_sanrio_exh_popup/

■ 「第五人格×サンリオキャラクターズ」展 POP-UP SHOPの見どころ

新規コラボのアートを楽しめる、グッズが大充実！

今回のイベントでは、新規コラボアートを使用したグッズを多数販売予定です。

また、イベント内で展示された新規コラボアート（等身）のキャラクターパネルもお楽しみいただけます。

＜注目商品＞

トレーディング スクエア缶バッジ

1個（ランダム）：各550円（税込）

8個セット：4,400円

トレーディング ハート缶バッジ

1個（ランダム）：各550円（税込）

16個セット：8,800円

ポラショットコレクション

1枚（ランダム）：各550円（税込）

20枚セット：8,800円

<注意事項>

※ご入場1回につきお会計1回のみとなります

※商品情報、販売時期、商品仕様は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

※商品画像はイメージです。実際の商品の色・デザインとは異なる場合がございます

※商品の数に限りがございますので、完売の際はご容赦ください

※販売在庫に関するお問い合わせ（現在の在庫数や入荷予定等）にはご回答できません。各会場のXアカウントをご確認ください

※商品には販売個数の制限を設けさせていただく可能性がございます。なお、会期中の状況により、購入制限については変更・解除とさせていただく場合もございます

※お支払い方法は、現金およびクレジットカード、各種電子マネーなどをご利用いただけます。詳細は会場となる各施設HPをご確認ください

※初期不良をのぞき、商品の返品・交換はお受けできません。初期不良の場合には、外装に記載のメーカーまで直接お問い合わせください。その際、購入時のレシートを確認させていただく場合がございます

※商品は後日、一般販売を行う可能性がございます

■ 購入者プレゼントも実施

会場にて、当コラボグッズを2,000円（税込）ご購入ごとに、ミニクリアカード（全20種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

※数量に限りがございますため、配布終了となる可能性がございます

※キャラクターのご指定はいただけません

※対象となるグッズは「第五人格×サンリオキャラクターズ」グッズとなります。レシートの合算はいたしかねます

※お買上げ当日のレシートのみ対象となります

※不良品を除き、交換・返品は承っておりません。あらかじめご了承ください

■開催概要

会 場 ：博多マルイ7F

会 期 ：10月25日（土）～11月9日（日）

営業時間：10:00～21:00

※内容は、予告なく変更となる場合がございます

※詳しくは、施設HPをご確認ください

▼博多マルイ

https://www.0101.co.jp/090/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/