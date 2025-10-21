¡ØÂè5²ó¤¨¤ó¤à¤¹BA ～´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ»Í¹ñ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ²ñ～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ú¥ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶áÆ£ ÈË¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBig Advance¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Î18¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ñ°÷´ë¶È¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¡¦Äó·È¡¦DX¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¾¦ÃÌ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè5²ó¤¨¤ó¤à¤¹BA¡Ê¤¨¤ó¤à¤¹¥Óー¥¨ー¡Ë～´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ»Í¹ñÃÏÊý¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ²ñ～¡Ù¤ò2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²ÃÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤ÎBig Advance²ñ°÷´ë¶È¡ÊÇã¤¤¼ê´ë¶È¡¦Çä¤ê¼ê´ë¶È¤È¤â¤ËÊç½¸¡Ë¤Ç¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤È¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÂçºå²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¾¦ÃÌ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¼ñ»Ý
¡¡¹ñÆâ´ë¶È¤Î99%¤òÀê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ä»º¶È´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤äÈÎÏ©³ÈÂç¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±Ä¶È³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè·¿¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ä¥ê¥¢¥ë¾¦ÃÌ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÜÆ°¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¥³¥³¥Ú¥ê¤Ï¡Ö¤¨¤ó¤à¤¹BA¡×¤ò´ë²è¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¤ó¤à¤¹BA¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ØBig Advance¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµéµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö»þ´Ö¡¦¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍøÊØÀ¡×¤È¡¢¡ØBig Advance¡Ù¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¡Ö¼ê·Ú¤µ¡¦Äã¥³¥¹¥È¡×¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤ò±Û¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤¬½Ð²ñ¤¦¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÂè4²ó¡ÊÃæÉô¥¨¥ê¥¢¡¦2025Ç¯8·î³«ºÅ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1,200¼Ò°Ê¾å¤Î»²²Ã´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ1,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÃÌ¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¿Ë»¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¾¦ÃÌÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤Î´ë¶È¤È¸òÎ®¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã´ë¶È¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè4²ó¤¨¤ó¤à¤¹BA¡¡¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Î¾¦ÃÌ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÅÙ³«ºÅ¤¹¤ëÂè5²ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¡¢´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ò¼ç¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¦ÃÌ¤Î½àÈ÷¤Ë³ä¤±¤ë¥ê¥½ー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¿Ê¤áÊý¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»öÌ³¶É¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÎ×¤á¤ë´Ä¶¤ò°ú¤Â³¤Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤ó¤à¤¹BA¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÎÏ©³«Âó¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¿·¤¿¤Ê¼è°ú¡¦¶¨¶È¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/19415/table/73_1_4ab57d34ec8240119f37f171ca3836b6.jpg?v=202510210727 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ú¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ú¥ê
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-12¡¡µªÈø°æÄ®¥Ó¥ë11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¶áÆ£ÈË
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2007Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://www.kokopelli-inc.com/
¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡§Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖBig Advance¡×¡¡https://bigadvance.jp/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ú¥ê¡¡¤¨¤ó¤à¤¹BA»öÌ³¶É
mail¡§ba-event@kokopelli-inc.com