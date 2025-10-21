ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグのシェアリング事業を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役 高橋 啓介、以下「ラクサス」）と、リユース流通のインフラを幅広い業種で展開する株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎、以下「オークネット社」）は、このたび業務提携を進展させ、2025年10月21日より相互送客を本格的に開始いたします。

今回の取り組みは、「シェアリング」と「リユース」という2つの循環型モデルを融合させ、ブランド品をより自由かつ持続可能に楽しめる新しいエコシステムを実現するものです。

当社が展開するブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」と、オークネットグループ内でC向けのファッションリユース事業を担う株式会社サークラックス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：齋藤 康人、取締役COO：工藤 節、以下：サークラックス）が運営するリユース事業「ブランディア※1」が、それぞれの顧客にサービスを相互案内することで、ユーザーは「借りる」「売る」「次に活かす」といった新たな選択肢をシームレスに行き来できるようになります。これにより、ブランド品を所有するだけでなく、必要なときに楽しみ、不要になれば次に託すといった循環型ライフスタイルを、より身近に体験していただけます。

▪️ 取り組み内容（2025年10月21日より開始）

1. 相互送客の実施

ECサイト・アプリ内での導線設置：両社の公式サイト・アプリ上でサービス紹介導線を設置し、相互のユーザー体験を拡張します。

- ラクサスのユーザーには、不要になったブランド品を「ブランディア」で売却できる選択肢を案内します。アイテムを使い終えた後も次の持ち主へつなげることで、循環の流れをスムーズにサポートします。- ブランディアのユーザーには、ブランドバッグを気軽にシェアして楽しめる「ラクサス」を紹介します。購入前の利用体験や、所有せずにブランド品を楽しむという自由度の高いファッション体験を可能にします。

2. 本取り組みがもたらす価値

- 循環型サービスの利便性向上「借りる」「売る」「次に活かす」といった多様な選択肢を一体的に提供することで、ユーザーはライフスタイルやニーズに合わせて最適な方法を選べるようになります。- 市場全体の活性化への寄与ブランド品を活かしきる循環の仕組みを強化することで、個々の利便性向上にとどまらず、リユース・シェアリング市場全体の成長と持続可能性にもつなげていきます。

3. ブランディア会員限定キャンペーン

本取り組みの開始にあわせ、ブランディア会員限定で初めてラクサスをご利用いただく方を対象としたお得なキャンペーンを実施します。

ブランディアショッピングでご利用できる3,000円OFFクーポンプレゼント！

「借りて楽しむ」ブランドバッグ体験を、より気軽に始めていただけます。憧れのラグジュアリーブランドのバッグを、通勤・休日・旅行・特別な日など、シーンに合わせて選び放題でご利用いただけます。さらに、ラクサスを初めてご利用いただくと、ブランディアショッピングで使える3,000円OFFクーポンをプレゼント！購入する前に「本当に持ちたいバッグ」を試せるだけでなく、お得にブランディアでのお買い物も楽しめます。

・️対象：初めて「ラクサス」をご利用いただく方

・️実施期間：2025年10月21日～2025年12月15日

・️特典内容：ブランディアショッピングで使える3,000円OFFクーポン

・️クーポンコード：bran89

シェアリングサービス「ラクサス」URL

https://laxus.co/brandear?p0=1qfl26t3&p1=pr20251021brandear(https://laxus.co/brandear?p0=1qfl26t3&p1=pr20251021brandear)

※ラクサスのアプリをダウンロード後、クーポンコード「bran89」を入力してください。

※バッグの発送完了後、10日以内にラクサスアプリのトークにて、ブランディアショッピングで使える3,000円OFFクーポンコードをお送りします。

※月額定額制のサブスクリプションで、解約条件はなく、いつでも解約可能です。

▪️ 相互送客スタート後の取り組みと展望

両社は、今回の相互送客開始を皮切りに、さらに以下の取り組みを検討してまいります。

- 「シェアしてから購入する」といった新しい購買体験の提供- OEM展開によるシェアリングプラットフォームの拡張- 会員基盤やサービス間の連携強化による利用者メリットの最大化

本格スタートにより、多くのお客様が「ブランド品をもっと自由に楽しめる」世界を体感できるようになり、同時に業界全体の持続可能性向上にも貢献してまいります。

※1：主に中低価格帯のリユースアイテムに特化した、完全オンラインでのブランド品の買取・販売サービス。

ブランディアURL: https://brandear.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークションおよび流通関連サービスを展開。

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

URL：https://www.aucnet.co.jp/

社名：株式会社サークラックス

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア（〒107‐0061）

代表者：代表取締役社長CEO 齋藤 康人

設立日：2004年3月1日

資本金：40百万円

事業内容：国内外ブランドのアパレル・バッグ・時計・貴金属の買取・販売

株主：オークネット100％

会社名：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

広島本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ 14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7049万4430円

上場：東証グロース

事業内容：バッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr20251021brandear(https://laxus.co/?adv=pr20251021brandear)

コーポレートサイト： https://corp.laxus.co/?adv=pr20251021brandear(https://corp.laxus.co/?adv=pr20251021brandear)